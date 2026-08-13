ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българите спряха в сериите на 200 м кроул на европ...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23377744 www.24chasa.bg

Проклятие разделя влюбени от два вещерски рода

1124
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Красивата Брана О’Дуайър наследява силата на Тъмната вещица. Тя се е влюбвала истински един-единствен път в живота си – във Финбар Бърк. Преди 12 години те се опитват да бъдат заедно, но проклятие ги разделя, белязвайки плътта на Фин. Той не може да бъде с наследница на Тъмната вещица, защото във вените му тече кръвта на злия магьосник Кеван. Щастието на двамата е възможно само ако Кеван загине.

Нора Робъртс - една от стоте влиятелни личности на сп. “Тайм” за 2007 г., е автор на мистериозния роман “Магията на кръвта” (изд. “Хермес”). Той е третият от поредицата за братовчедите О’Дуайър.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)