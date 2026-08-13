Проклятие разделя влюбени от два вещерски рода

Красивата Брана О’Дуайър наследява силата на Тъмната вещица. Тя се е влюбвала истински един-единствен път в живота си – във Финбар Бърк. Преди 12 години те се опитват да бъдат заедно, но проклятие ги разделя, белязвайки плътта на Фин. Той не може да бъде с наследница на Тъмната вещица, защото във вените му тече кръвта на злия магьосник Кеван. Щастието на двамата е възможно само ако Кеван загине.

Нора Робъртс - една от стоте влиятелни личности на сп. “Тайм” за 2007 г., е автор на мистериозния роман “Магията на кръвта” (изд. “Хермес”). Той е третият от поредицата за братовчедите О’Дуайър.

