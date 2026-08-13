Васил Найденов и невероятно светлинно шоу събират хиляди на провлака за празника на Несебър

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Градът обещава незабравими емоции за всички възрасти пред крепостните

стени

15 август се очертава изключително вълнуващ ден за гражданите на Несебър и туристите. По повод празника на града местната власт е подготвила впечатляваща програма, която гарантира невероятно преживяване край брега на морето. За всеки има по нещо, а приятните емоции са на всяка крачка.

Денят, посветен на небесната закрилница на града, е един от най-значимите празници, който всяка година събира десетки хиляди жители и гости в Несебър.

Празничната програма започва на 14 август в храм "Успение Богородично" с вечерно богослужение от 18 ч, последвано от празнично

литийно шествие от 19 ч с чудотворната икона на Богородица Мегарска

В тази специална вечер община Несебър ще отдаде признание на свои граждани, които със своята дейност, отдаденост и принос към обществения живот са заслужили уважението и одобрението на общността. Античните зидове в Стария град са ефектен декор за изпълнителите.

Вечерта ще продължи от 21 ч на сцената на амфитеатър "Жана Чимбулева", където специално за жителите и гостите на града ще се изявява дует "Ритон" с концерт, посветен на гражданите на Несебър.

Самият 15 август ще започне с тържествена света литургия от 9 ч в храм "Успение Богородично". В 10 ч пред крепостните стени на Стария град ще бъде издигнат националният флаг.

Денят ще предложи събития за всички възрасти. В Стария Несебър при Паметника на рибаря от 14 до 16 ч ще се проведе "Лятното пътешествие на общността" с електрически коли Tesla. Там любителите на новите технологии ще разгледат представените електромобили. Събитието се организира под бранда "Зелен Несебър", който общината развива и промотира отдавна.

Чрез него се реализират различни инициативи, насочени към съхраняването на природните ресурси, подобряването на градската среда и насърчаването на екологично мислене сред местните хора.

От 18 ч пък в Южния парк най-малките ще могат да се насладят на

специален детски празник с цирк "Балкански"

Дрон шоу ще събере погледите на българи и чужденци. Вечерта ще продължи с богата музикална програма на различни сцени в града. На площад "Жулиета Шишманова" от 20,30 ч ще започне концертът на трио "Дежа Вю", а от 21 ч на крепостните стени ще звучат изпълненията на трио VIVA.

От 21,30 ч публиката в амфитеатър "Жана Чимбулева" ще се потопи в магията на българския фолклор с концерт-спектакъла "Коренът" на ансамбъл "Българи" - Варна.

Гвоздеят на празничната вечер ще бъде големият концерт на неповторимия Васил Найденов, който ще започне в 22 ч на крепостните стени. Край провлака се очаква да се съберат хиляди местни и туристи, които ще се насладят на песните на големия български изпълнител.

Финалът на празничната програма ще бъде впечатляващ. Организаторите от общината са подготвили спектакъл от светлина и музика с дронове, светлинно шоу и пиромузикален спектакъл, които ще озарят небето над Несебър.

Това преживяване се превърна в запазена марка на Несебър през последните години и славата му се носи в чужбина. Специално за вечерния спектакъл под открито небе много българи твърдят, че правят резервации в Несебър за дните около празника. За часовете преди полунощ общината винаги кани наши и чужди изпълнители от голям ранг.

Миналата година адреналина на местни и туристи в продължение на часове поддържаха световните музикални легенди Chico&The Gypsies, които след Несебър отлетяха за концерти в САЩ.

"Няма да изпуснем часовете около полунощ на 15 август. В празничната вечер провлакът се изпълва до краен предел.

От 5 години редовно резервираме хотел в Несебър за този ден",

казва семейство от Пловдив. Чужденците на почивка в района също очакват да станат свидетели на грандиозното шоу в подстъпите към Стария град.

Събитията за празника на Несебър са част от политиката за развитие на културния живот и утвърждаване на града като привлекателна туристическа дестинация.

Празникът допринася за все повече посетители и за създаването на силна връзка между местната общност и гостите на града, коментираха от кметството.