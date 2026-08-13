Ден на Михаил Белчев днес по БГ Радио

„Младостта си отива", „Не остарявай любов", „Признание", „Булевардът", „От много, много отдалеч" - едни от най-хубавите песни на големия музикант Михаил Белчев ще звучат цял ден днес по БГ Радио.

От екипа решават да му посветят ефира именно на 13 август, когато той щеше да навърши 80 г. Слушателите ще чуят и прекрасните му дуети със съпругата му Кристина Белчева - „Късна любов", „Равноденствие", „Спомен".

Неговият стил, повлиян от френския шансон, съчетава поезия и музика по начин, който докосва дълбоко и остава. Михаил Белчев е не само изпълнител и композитор, но и автор на музика за театър и кино, режисьор на телевизионни спектакли и филми, сред които „Кръговрат". Автор е на автобиографичната книга „Ти ме повика, живот" 2025 от издателство „Софтпрес".

"За БГ Радио той не е просто артист. Той е БГ Вдъхновител – носител на наградата „БГ Вдъхновение" на името на Ана-Мария Тонкова от Годишните музикални награди на БГ Радио през 2022 година – признание за неговия принос, дух и влияние върху българската музика", казват от екипа на радиото.

Михаил Белчев е роден на 13 август 1946 г. в София. На 10-годишна възраст постъпва в хор „Бодра смяна", където пее шест години под диригентството на Бончо Бочев. Завършва четвърти курс на Висшия минно-геоложки институт в София. През 1972 г. се дипломира със специалност „Режисура" и „Телевизионна режисура" в Драматическия факултет на театралната академия „Черкасов" в Ленинград, СССР.

Става популярен с първата си записана песен в Българското национално радио - „Кой София с обич заля" (1968), по негов текст и музика на Найден Андреев. През 1969 г., заедно с певицата Емилия Маркова, представя България на международен конкурс в Сочи, откъдето се завръща с медал „Патрис Лумумба". Същата година получава популярност с песента „Закъснели срещи" по музика Петър Ступел и текст Петър Караангов, отличена с първа награда на фестивала „Златният Орфей", изпълнена в дует с Мария Нейкова.

Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл „Кръговрат". Автор е на музика за театрални постановки и филми. Името му е включено в алманаха „Кой кой е" в световната поп музика, издание на „Кембридж" за 1996/1997 година. От 2008 до 2013 година е директор на Столичната библиотека.

Михаил Белчев почина на 6 април.

Днес, навръх 80-ата годишнина от рождението му, ще бъде открита биографична изложба, посветена на него. Наречена на името на една от неговите песни, „Ти ме повика, живот" проследява знакови моменти, срещи и събития. Обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на Белчев в музиката с хор „Бодра смяна", моменти от „Златният Орфей", периода на създаването на шлагера му „Булевард" до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове, останали в златния фонд на българската култура.

Експозицията ще бъде представена в галерията на открито на Столичната община в Градската градина, откриването е в 19 ч.