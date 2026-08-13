Уикенд в средата на август традиционно бележи кулминацията на летния сезон. Тази година Bedroom Beach затвърждава позицията си на водеща дестинация за афро хаус музика, защото на 15 и 16 август емблематичната локация на Cacao Beach ще посрещне артисти, които диктуват актуалните световни тенденции.

В събота, 15 август, динамиката на деня е изцяло в ръцете на световноизвестното сръбско дуо Divolly & Markward. Директно след ключовите си участия в Ибиса, дуото пристига в Слънчев бряг, за да представи своя характерен саунд, майсторски съчетаващ афроритми с модерно Tech House звучене. Артистите, чиято кариера стартира от истинско приятелство, имат в актива си над 50 милиона стрийма в Spotify и са официални резиденти на емблематичния фестивал EXIT. Способността им виртуозно да управляват емоциите на дансинга им е спечелила подкрепата на абсолютни икони в индустрията като David Guetta, Tiesto и Fatboy Slim, а авторските им парчета звучат на колосални сцени като Tomorrowland и Creamfields.

На 16 август е Sunday Sunset Rituals – нова концепция, вдъхновена от усещането за абсолютна свобода и безгрижие на емблематичните open air партита в Ибиса и Миконос. В часовия пояс между 16:00 и 18:00 ч. зад пулта застава глобалната афро хаус сензация HVMZA. Белгийският DJ и продуцент с турски и арабски корени пристига на плажа след участия на престижни сцени като UNTOLD, Hï Ibiza, Cavo Paradiso и Club Chinois. Със своя специфичен стил, който обединява Organic House, органични източни мотиви, меланхолични вокали и тежки басови линии, той ще дирижира следобеда, превръщайки залеза в същински ритуал за ценителите на качествения звук.