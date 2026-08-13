Ричи Блекмор излезе на сцената с Deep Purple след 33 години раздяла (Видео)

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Легендарният китарист Ричи Блекмор се качи на една сцена с Deep Purple за първи път от над три десетилетия насам. Новината съобщи Ники Кънчев в своя фейсбук профил.

"Ричи живее съвсем близо до Джоунс бийч и изпратил писмо на Гилън дали може да се качи на сцената за една песен", пише Кънчев.

"Гилън нарече Ричи: "Основател, Легенда, Безсмъртен"! Пееше подпрял се на рамото на Ричи", разказва още той.

Ето какво пише още той:

Чудото наистина се случи!

Томахавките бяха заровени тази сутрин българско време в Ню Йорк.

Основателят на една от най-любимите ми групи "Дийп Пърпъл" геният Ричи Блекмор се върна на сцената при своите авери Йън Пейс, Роджър Гловър и Йън Гилън, с които записа някои от рок шедьоврите на нашето време като албумите "Deep Purрle In Rock", "Fireball", "Machine Head", "Made In Japan", "Who Do We Think We Are" и "Perfect Strangers" и десетки легендарни парчета. Рифовете на Ричи формираха поколения китаристи след него.

Ричи живее съвсем близо до Джоунс бийч и изпратил писмо на Гилън дали може да се качи на сцената за една песен.

Вижте изпълнението и уважението, което му показаха всички на сцената. Гилън нарече Ричи: "Основател, Легенда, Безсмъртен"! Пееше подпрял се на рамото на Ричи.

Ричи се помайтами преди парчето със Саймън и неговата апаратура, кимна на Пейси и на Дон Ейри, които сияеха, накрая прегърна Гловър.

Изсвириха "Смока" и всичко беше както преди тези 33 години мълчание, презрение, подминаване.

Много ми е кеф да видя стари другари един до друг след битките на живота да покажат, че са по-големи от враждата и егото. Че музиката е тази, която ще ни води дълго напред.

Сипвам си едно кафе, на обяд бира, а довечера по едно малко няколко пъти, защото Гилън каза съвсем по-английски на Ричи:

"Ще се видим в бара....