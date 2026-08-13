Ричи Блекмор излезе на сцената с Deep Purple след 33 години раздяла (Видео)

Легендарният китарист Ричи Блекмор се качи на една сцена с Deep Purple за първи път от над три десетилетия насам. Новината съобщи Ники Кънчев в своя фейсбук профил.
"Ричи живее съвсем близо до Джоунс бийч и изпратил писмо на Гилън дали може да се качи на сцената за една песен", пише Кънчев.
"Гилън нарече Ричи: "Основател, Легенда, Безсмъртен"! Пееше подпрял се на рамото на Ричи", разказва още той.
Ето какво пише още той:
Чудото наистина се случи!
Томахавките бяха заровени тази сутрин българско време в Ню Йорк.
Основателят на една от най-любимите ми групи "Дийп Пърпъл" геният Ричи Блекмор се върна на сцената при своите авери Йън Пейс, Роджър Гловър и Йън Гилън, с които записа някои от рок шедьоврите на нашето време като албумите "Deep Purрle In Rock", "Fireball", "Machine Head", "Made In Japan", "Who Do We Think We Are" и "Perfect Strangers" и десетки легендарни парчета. Рифовете на Ричи формираха поколения китаристи след него.
Ричи живее съвсем близо до Джоунс бийч и изпратил писмо на Гилън дали може да се качи на сцената за една песен.
Вижте изпълнението и уважението, което му показаха всички на сцената. Гилън нарече Ричи: "Основател, Легенда, Безсмъртен"! Пееше подпрял се на рамото на Ричи.
Ричи се помайтами преди парчето със Саймън и неговата апаратура, кимна на Пейси и на Дон Ейри, които сияеха, накрая прегърна Гловър.
Изсвириха "Смока" и всичко беше както преди тези 33 години мълчание, презрение, подминаване.
Много ми е кеф да видя стари другари един до друг след битките на живота да покажат, че са по-големи от враждата и егото. Че музиката е тази, която ще ни води дълго напред.
Сипвам си едно кафе, на обяд бира, а довечера по едно малко няколко пъти, защото Гилън каза съвсем по-английски на Ричи:
"Ще се видим в бара....