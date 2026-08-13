Започна кандидатстването по програма "Критика" на Национален фонд "Култура"

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Отворена е за кандидатстване програма „"Критика" на Национален фонд "Култура". Срокът за кандидатстване е до 21 септември. Програмата е насочена към създаването и разпространението на качествено критическо съдържание и развитието на професионалната критика и критическото мислене в сектор "Култура", информират от пресцентъра на община Русе.

Допустими кандидати са самоосигуряващи се лица, действащи в сферата на културата, както и публични, частни и НПО културни организации.

Важно е кандидатите да имат предвид, че за програмите на НФК за 2026 г. кандидатстването се извършва чрез нова електронна система. Всички кандидати, включително тези, които са имали профил в досегашната система, трябва да направят нова регистрация.

Проектните предложения по програма „Критика" се подават чрез платформата на НФК.