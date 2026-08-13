Травис Келси разказа за сватбата с Тейлър Суифт: Най-хубавата нощ в живота ми

Американският футболист Травис Келси сподели разказа за сватбата си с певицата Тейлър Суифт, заявявайки пред американските медии, че тържеството е било „най-хубавата нощ в живота ми".

Келси и Суифт сключиха брак на 3 юли в „Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк по време на звездно събитие, което до голяма степен бе запазено в тайна.

Малко подробности от церемонията са споделени публично, а коментарите на Келси от сряда са първите, откакто двойката бе венчана от комедийния актьор Адам Сандлър, пише Би Би Си.

„Беше страхотно да изживея детската си мечта да бъда на това място – меката на всички спортни съоръжения – и да мога да се оженя там", каза Келси пред репортери в тренировъчния лагер на Канзас Сити Чийфс в Мисури.

Звездата от НФЛ нарече сватбата „най-хубавата нощ в живота ми", като благодари на присъстващите гости и я определи като „луда нощ".

Футболистът и награждаваната певица пазят в тайна по-голямата част от детайлите около сватбата си и все още няма публикувани официални снимки от церемонията в стадиона. Плеяда от холивудски звезди от първа Array, сред които актьорите Хю Грант и Джейсън Судейкис, певецът Бенсън Бун и моделът Джиджи Хадид, присъстваха на събитието.

„Не мога да благодаря достатъчно на собствениците на Медисън Скуеър Гардън, че ни дадоха възможността да направим това, знаейки, че искаме лично събитие и всичко беше перфектно", добави той.

По-късно той се пошегува, че климатикът вътре в залата е „горял", явно визирайки горещата вълна, която връхлетя страната през уикенда около Деня на независимостта.

Сватбата на двойката бе обвита в тайнственост, въпреки че събитието блокира част от Ню Йорк – най-населения град в САЩ. Голяма част от събитието остана в неизвестност – дали двойката вече се е венчала през изминалите дни, или събитието просто ще бъде парти.

Но часове след като дълъг списък от знаменитости бяха видени да влизат в залата в вечерни рокли и костюми, големи екрани, поставени на арената, обявиха публично, че известната двойка официално е женена.

Келси отбеляза, че това е било „забавно междусезоние", но каза, че сега се вълнува да се върне към тренировките и американския футбол.

Келси, който навършва 37 години през октомври, е спечелил три шампионски титли от Супербоул с „Чийфс".

Отборът не стигна до плейофите на НФЛ миналата година за първи път от 10 сезона. Мнозина смятат, че предстоящият сезон, който започва следващия месец, може да бъде последният му. Но куотърбекът/тайт ендът все още не е казал дали му предстои пенсиониране.

„Все още имам голяма любов към тази игра", каза той. „Искам да изляза там и да докажа на себе си, че мога да играя на по-добро ниво от миналата година."

„Това винаги ще бъде моето убежище", каза той за завръщането си на терена. „Трябва да имаш това време на здрава работа с момчетата, да си около тях по цял ден, за да започнете да създавате тази химия и стандарт за това как ще правим нещата. Тази година еуфорията е още по-голяма."