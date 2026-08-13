Евтим Милошев за "Евровизия": Това е огромна възможност за цяла България

Министърът на културата Евтим Милошев поздрави Бургас за избора на града да бъде домакин на конкурса "Евровизия" през май месец догодина. Според него това е огромна възможност България да покаже потенциала си пред света. Бургас спечели надпреварата в конкуренция със София. Ето какво каза Милошев във видеообръщение:

"Поздравявам града, бургазлии, кметът г-н Николов и усърдието на неговия екип. Това е огромна възможност за цяла България. Всеки град, всяко пространство, всяка сцена дава възможност да покажем силата на таланта си, на гостоприемството и на големия културен потенциал, който имаме пред света и Европа. Министерството на културата ще бъде с всички вас. Продължаваме заедно!",