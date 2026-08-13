Директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн: Конкурсът в Бургас ще носи българския дух

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"Евровизия 2027" в Бургас ще носи истински български дух и ще бъде празник, който обединява хората чрез музиката. Това заяви директорът на конкурса Мартин Грийн, след като поздрави Бургас за избора му за град домакин на следващото издание на „Евровизия".

По думите му Бургас носи нещо наистина специално на конкурса. Той го определи като оживен и приветлив черноморски град със силна музикална и културна идентичност, който разполага с амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими, за да посрещне семейството на „Евровизия".

„Целта е събитието да се превърне в празник, който обединява хората чрез музиката", каза Грийн, цитиран от уебсайтна на музикалния конкурс, и подчерта, че следващото издание на конкурса ще бъде наистина специално.

Той благодари на всички градове, които са проявили ентусиазъм в кандидатурите си за домакинство на първата „Евровизия" в България.

„Очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица през май и да приветстваме света в Бургас", добави директорът на конкурса.

По-рано днес стана ясно, че именно Бургас ще е домакин на "Евровизия" догодина. Конкурсът ще е през май, а двата полуфинала ще са на 11 и 13 май, финалът ще е на 15 май.

Кметът на Бургас Димитър Николов и генералният директор на БНТ Милена Милотинова подписаха на живо договора, с който градът става официално домакин на "Евровизия".

Работата по подготовката започва още от днес, обявиха двамата. Залата, в която ще се проведе конкурса, ще е най-новата в града, обясни кметът Димитър Николов.

В Морската градина ще започнат съпътстващите събития. "Ще представим Българското Черноморие по атрактивен начин, така че да се запомни този конкурс", каза още той.

По думите му отсега са ангажирани над 155 000 легла за спане. "Разчитаме на отличното партньорство с БНТ, разполагаме с голям екип", допълни градоначаликът Николов.

"Бургас е категоричният победител, след като се разгледаха внимателно всички кандидатури много внимателно", обясни генералният директор на БНТ Милена Милотинова. Комплексната оценка извършва международната работна група.

В центъра на Бургас ще е т.нар. Евроградче. "Ще има допълнителни полети от София. Водили сме предварителни разговори и с летището в Истанбул заради очаквания засилен трафик", обясни Димитър Николов.

Страната ни за първи път спечели правото да домакинства най-големия песенен конкурс, след като Дара се класира първа на тазгодишната "Евровизия" във Виена.

Още тогава четири града изявиха желание именно те да домакинстват музикалната надпреварата през 2027-а - София, Бургас, Варна и Пловдив.

Кметовете им официално подадоха документи по регламента на Европейския съюз за радио и телевизия, а на малко по-късен етап от надпреварата отпаднаха Варна и Пловдив.

За първи път у нас "Евровизия" ще се проведе по нови правила, след като вчера Европейският съюз за радио и телевизия актуализира регламента на конкурса „Евровизия" и въведе нови изисквания за домакинството, изпълненията на живо и минималната възраст на артистите.

От догодина страната победител няма автоматично да може да бъде домакин на следващото издание, ако въоръжен конфликт, чувствителна геополитическа обстановка или друга ситуация съществено застрашава сигурността и стабилността на държавата или непосредствения регион.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) при необходимост ще може да възложи независима оценка на риска. След нея организацията и Референтната група ще решават дали победилата телевизия е в състояние безопасно да организира конкурса. Ако това не е възможно, EBU ще избере друг домакин, който ще поеме всички права, задължения и отговорности по организацията и провеждането на „Евровизия".

Има нови правила и за вокалите - основният певец или певци трябва задължително да изпълняват главната мелодия на живо. Предварително записани елементи и беквокали остават разрешени, но не могат да заменят или да подпомагат прекомерно основния вокал.

Друга съществена промяна засяга възрастта на участниците. От 2027 г. всички изпълнители трябва да са навършили 18 години към деня на първата си репетиция. Досега минималната възраст беше 16 години.

"Евровизия" се излъчва всяка година от 1956 г., което го нарежда сред най-продължителните телевизионни предавания в света. Публиката му в последните години варира между 150 и 750 милиона зрители в международен мащаб.