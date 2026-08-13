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Отменят тържествата и концерта на Братя Аргирови на остров Света Анастасия заради лошо време

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Остров Света Анастасия се радва на много посетители през лятото, събира туристи и музиканти. СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА

Тържествата по повод рождения ден на остров Света Анастасия на 14 и 15 август се отменят, съобщиха от Община Бургас. Причината са неблагоприятните метеорологични условия, силен вятър и високо морско вълнение, 

Поради опасните условия няма да бъдат извършвани редовните курсове до острова с корабите „Бургус" и „Анастасия", което прави достъпа до Света Анастасия невъзможен.

Отменя се и концертът на братя Аргирови, който трябваше да се състои на 14 август. Всички, закупили билети за събитията, ще получат възстановяване на сумите според начина, по който са закупени – на каса в Туристическия информационен център „Часовника" или по банков път при покупка онлайн.

Концертът на „Мери Бойс Бенд" ще се състои на нова дата – 16 август от 21:00 часа. Закупените билети ще важат без презаверка. При невъзможност за посещение на концерта в неделя сумата за билета също ще бъде възстановена по съответния начин.

Отменят се и всички дневни събития и курсове до острова, планирани за 14 и 15 август във връзка с празника. За неделя, 16 август, освен концерта на „Мери Бойс Бенд", остава и част от предвидената празнична програма. Тя включва отворени врати на фара, празничен водосвет в храм „Успение Богородично" и плувния маратон „Плувай за Мария".

Остров Света Анастасия се радва на много посетители през лятото, събира туристи и музиканти. СНИМКА: ЕЛЕНА ФОТЕВА

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