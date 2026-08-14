Йоанна Темелкова гледа слънчевото затъмнение в Испания

Йоанна Темелкова стана свидетел на едно от най-впечатляващите небесни явления за годината заедно със семейството си. На 12 август над Европа и части от Северна Америка и Африка имаше пълно слънчево затъмнение. Актрисата, която от началото на годината живее в Испания, качи снимки от морския бряг, където множество хора са се събрали в очакване на небесното явление.

Йоанна заедно със своя съпруг Мартин Гяуров и техния син Филип живее в района на Коста Бланка. Те поставиха ново начало в средиземноморската страна след оттеглянето ѝ от актьорската професия. По този начин небесният спектакъл се превърна в още един запомнящ се момент от нейния живот в южната страна. Хора наблюдават пълното слънчево затъмнение над Испания.

В накои части от Испания затъмнението беше пълно, докато в други лунният диск покри по-голямата част от Слънцето, но не изцяло. През деня температурите се понижиха за кратко и милиони жители и туристи станаха свидетели на събитието.

Последното пълно слънчево затъмнение в континенталната част на Европа беше през 1999 г.

