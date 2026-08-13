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Синът на италианския актьор Уго Тоняци открива фестивала “Любовта е лудост”

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Италианският актьор Рики Тоняци

Синът на легендарния италиански актьор Уго Тоняци - Рики Тоняци, пристига във Варна, за да открие Международния филмов фестивал “Любовта е лудост”. Той също като баща си е актьор и режисьор и ще представи новия филм “Франческа и Джовани – любов и мафия”, който влиза в конкурсната програма. С него ще бъде и съпругата му - актрисата, сценаристка и режисьорка Симона Ицо. Премиерата на лентата ще бъде на 26 август във Фестивалния и конгресен център във Варна.

Повече за фестивала четете в съботния брой в интервю с Владо Пенев, който е председател на журито.

Италианският актьор Рики Тоняци

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