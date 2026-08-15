Фестивалната столица на България: лятото, в което музиката и киното превзеха Варна

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"Варненско лято" отбеляза своята 100-годишнина, а "Любовта е лудост" за пореден път събра кинотворци и зрители от различни държави

Варна винаги е имала особено място на културната карта на България. Морето, архитектурата, Морската градина и богатата история превръщат града в естествена сцена за изкуство.

Но през 2026 г. морската столица направи още една крачка напред и показа, че може да бъде сред големите европейски фестивални градове. Поводът беше повече от специален – Международният музикален фестивал "Варненско лято" отбеляза своята 100-годишнина, а Международният филмов фестивал "Любовта е лудост" за пореден път събра кинотворци и зрители от различни държави.

Двата форума превърнаха Варна в град, който през цялото лято живее в ритъма на културата – от първите концерти в края на юни до последните филмови прожекции в края на август.

Век музикална история

Малко са културните форуми в Европа, които могат да се похвалят с вековна история. Международният музикален фестивал "Варненско лято" е първият музикален фестивал у нас, създаден през 1926 г., малко след откриването на морските бани. Именно тогава известни общественици и музиканти, сред които Добри Христов и Панчо Владигеров, поставят началото на музикалните тържества, които по-късно се превръщат в най-престижния класически фестивал у нас. На “Варненско лято” гостуваха известни световни оркестри.

Сто години по-късно юбилейното издание беше организирано с програма, достойна за големите европейски сцени. Художественият директор проф. Марио Хосен събра във Варна едни от най-авторитетните оркестри и изпълнители в света, превръщайки юбилейния сезон в своеобразен преглед на най-доброто в европейската класическа музика.

Откриването беше истински спектакъл. На сцената излязоха Симфоничният оркестър и хорът на Държавната опера - Варна, смесеният хор на БНР и детският хор "Добри Христов". Под диригентството на Деляна Лазарова прозвучаха "Вардар" на Панчо Владигеров, световната премиера на кантата поема на Милко Коларов, написана специално за 100-годишния юбилей, както и Тройният концерт на Бетовен със солисти Дмитрий Ситковецки, Андрей Йоница и Бари Дъглас.

Още първата фестивална вечер показа, че юбилеят няма да бъде просто поглед към миналото, а демонстрация на съвременното лице на фестивала.

Световни оркестри във Варна

Юбилейната програма впечатли с имената на участниците. На сцените във Варна гостуваха Кралският камерен оркестър на Валония, Camerata Salzburg, Европейският младежки оркестър, Берлинският радиооркестър под диригентството на Владимир Юровски, BBC Symphony Orchestra London, Vienna Chamber Orchestra и ансамбли от Италия, Австрия и Белгия.

Освен големите симфонични концерти програмата предложи камерни вечери, барокова музика, джаз, кросоувър проекти, майсторски класове, музикална лаборатория, международен симпозиум, концерти за деца и съпътстващи изложби.

Особено силно впечатление направиха спектаклите на открито в Летния театър – премиерите на "Спартак" и "Бал с маски", в които участваха едни от най-добрите български оперни изпълнители.

Град, който живее с музиката

През тези месеци музиката не остана затворена само в концертните зали. Представления и концерти се проведоха във Фестивалния и конгресен център, Държавната опера, Археологическия музей, Художествената галерия, Радио "Варна" и Летния театър. Практически целият град се превърна в културна сцена.

За туристите това означаваше не просто почивка край морето, а възможност всяка вечер да присъстват на концерт от европейска величина. Именно тази комбинация между култура и туризъм превръща Варна в различна от останалите черноморски курорти.

И тази година морската столица стана сцена на музика, танци и фолклорни традиции от различни краища на света.

Когато киното среща морето

В края на август щафетата ще поеме Международният филмов фестивал "Любовта е лудост". Основан през 1993 г., той отдавна е сред най-разпознаваемите кинофоруми в Югоизточна Европа. И тази година Фестивалният и конгресен център ще се превърне в място за срещи между режисьори, актьори, продуценти, филмови критици и публика. В конкурсната програма са включени десетки нови игрални филми от Европа, Азия и Америка, а специални прожекции ще покажат заглавия, отличени на фестивалите в Кан, Берлин, Венеция и Карлови Вари.

Темата за любовта отново ще е на фокус във всички нейни измерения – романтична, семейна, драматична, социална и психологическа.

Предстоят и традиционните срещи с екипите на филмите, дискусии с режисьори и майсторски класове за младите кинотворци. Именно тези разговори превръщат "Любовта е лудост" не само в място за прожекции, но и във форум за обмен на идеи между поколенията в киното.

Повече от културен календар

Двата фестивала имат значение далеч отвъд художествената си стойност. Те са двигател за туристическия сезон, изпълват хотелите, ресторантите и културните институции с посетители и носят сериозен икономически ефект за града.