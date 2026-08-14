След Саръбоюков лекоатлетическа Европа на крака за Георги Банов

Ден след бронза за България в тройния скок пратеникът на “24 часа” награден за 12-ото си европейско

Във вторник, 11 август, българинът Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика. Наш сънародник се качи на подиума в подобно състезание за първи път от 28 години.

В сряда, 12 август, пак там, в европейската атлетика и Международната асоциация на спортните журналисти (AIPS) почетоха журналистите, отразявали повече от 10 европейски първенства по лека атлетика. Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика

Дългогодишна традиция на AIPS е да почита своите ветерани - или по-точно журналисти, отразявали определено международно събитие определен брой пъти (10 за европейските първенства по лека атлетика). Наградени бяха 21 журналисти, като за поредна година сред тях бе и човекът на “24 часа” за тези работи Георги Банов, който отразява лекоатлетическо евро за 12-и път. В групата отличени е и още един български журналист - Пламен Вълков (“Телеграф”) - 10 отразявания.