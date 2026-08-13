Май 2027: Тюркоазен килим за “Евровизия” в Морската градина на Бургас. Ще кацат и от Истанбул (Обзор)

Близостта на Несебър и Созопол подсилила кандидатурата

Летището ще посреща поне 21 полета на час, хотелските легла - 157 хиляди

Големият финал - на 15 май

София е най-добрият град в България, но Бургас е романтичната част на страната.

Това са думи на бургаския кмет Димитър Николов, които може би най-точно обясняват какво е надделяло при избора на морския град за домакин на “Евровизия” догодина освен инженерно-техническите параметри.

Николов подписа официално договора, с който градът му ще приеме най-големия песенен конкурс, с генералния директор на БНТ Милена Милотинова в четвъртък.

Ясни са и датите на “Евровизия” 2027 - двата полуфинала ще са на 11 и 13 май, вторник и четвъртък, а големият финал ще е на 15 май.

“Ще има още

шест

предварителни

шоупрограми,

като информация за тях ще бъде дадена поетапно, когато има готовност. Работата по подготовката започва още от днес”, обяви Милена Милотинова. Информация за продажбата на билети ще бъде обявена през следващите месеци.

По думите на Милотинова оценяващата комисия е била категорична при избора на Бургас. БНТ има амбицията да включи всички градове кандидати в допълнителните събития – заради техните стойностни предложения, заради техните ентусиазъм, желание и отдаденост на конкурса. “Нашата амбиция е да покажем България в цялост, да покажем всичките възможности, целия талант, всичките красоти на България и да можем да направим от “Евровизия” национално събитие, а и голямо международно, каквото всъщност е “Евровизия”, добави тя.

“Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието”, написа президентът Илияна Йотова за избора на Бургас като домакин на “Евровизия”. Тя припомни за дългогодишните музикални традиции в града, че е родно място е на едни от най-добрите ни артисти и домакин на емблематични конкурси като “Бургас и морето”. “Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг! Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани. Ще отлетят от тук с въздишката на Тони Димитрова “Ах, морето” и с топли спомени за “Бургаските вечери”, възпети от “Фамилия Тоника”, написа още Йотова.

“Честито, Бургас! Следващата година ще имате голямото удоволствие да се насладите на една истинска магия, наречена “Евровизия”. Всички погледи са във вас в момента, както и догодина. Много се радвам, че най-накрая “Евровизия” ще се завърне - първо на Балканите, но второ — на море, защото отдавна не е било. И със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море. Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото “Евровизия” е магия. Вие я притежавате също”, обърна се към града домакин Дара. Заради нейната историческа победа в конкурса тази година страната ни спечели и правото да домакинства “Евровизия” за първи път.

“Бургас и регионът е територията, която всяко лято посреща в пъти по голям брой туристи от очакваните гости на “Евровизия”, и съм убеден, че този многогодишен опит ще ни помогне да се справим изключително успешно”, каза кметът Димитър Николов.

Морската гара в Бургас ще е една от локациите, на които ще се провеждат събитията в програмата на конкурса. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Откриващата церемония на “Евровизия” върху т. нар. тюркоазен килим ще бъде в зоната на Морската градина.

В центъра ще бъде и Евроградчето. Това е официалната фен зона и събирателен център на открито по време на песенния конкурс. “Имаме допълнителни локации в зависимост от метеорологичната обстановка”, добави той.

Бургас има достатъчно голяма зала, в която предстоят и подобрения, свързани със звуковата среда и комфорта на посетителите. Капацитетът на “Арена Бургас” е до 16 хил. зрители на терена и по трибуните за концерти и мащабни събития. Експерти твърдят, че е дори с 27 метра по-широка от най-голямата софийска арена. Модерното съоръжение вече е доказало възможностите си с домакинства на европейски и световни първенства. Капацитетът и техническите параметри напълно отговарят на изискванията за мащабни международни събития.

В доводите си да иска домакинство местната власт бе посочила и международна достъпност - летището в “Сарафово” е близо до още четири големи аеропорта – София, Варна, Пловдив и Истанбул. Особено стратегическо предимство е близостта до летището на Босфора, което е най-големият авиационен хъб в Европа.

“Предварително сме договорили с по-голямата част от хотелите пълна подкрепа и съдействие. Националният авиопревозвач ще осигури

допълнителни

полети от София

Като допълнителни локации сме предвидили и летището в Истанбул, което географски е по-близо от летището в София, вече сме в предварителен разговор. Разбира се, и летище Варна, защото операторът на летище Бургас е идентичен с този на летище Варна”, обясни още кметът. По думите му самото летище Бургас е предвидено да посреща не по-малко от 21 полета на час. Според кмета хотелските легла заедно с тези в курортите наоколо възлизат на 157 хиляди.

“Не само възможностите на зала “Арена Бургас”, а духът на града, желанието му да приеме “Евровизия 2027” и готовността му да се превърне изцяло в част от събитието са били сред силните страни на кандидатурата ни”, казва Диана Саватева, зам.-кмет по култура и вероизповедания. Според нея целият екип на общината е положил сериозни усилия при подготовката на кандидатурата, като практически не е имало ресор, който да не се включи в изработването на апликационната книга.

“Евровизия” не е просто един конкурс. Тя е мащабно събитие, което включва активности в абсолютно всички сфери. Ще покажем готовност целият град да диша с ритъма на конкурса”, заяви зам.-кметът.