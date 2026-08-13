Супермоделът Алесандра Амброзио се сгоди на плажа по бански

Супермоделът Алесандра Амброзио официално обяви годежа си с австралийския дизайнер на бижута и бивш модел Бък Палмър след близо две години заедно. 45-годишният супермодел сподели щастливата новина в Инстаграм със съвместна публикация с любимия си, към която написа: „Бих те избрала в този живот и във всеки живот. Завинаги, любов моя."

Предложението за брак е било направено на плаж в Индонезия. На снимките Амброзио е по бански, докато 44-годишният Палмър коленичи пред нея върху пясъка. Двойката се прегръща, а моделът показва диамантения си годежен пръстен, поставен в композиция от розови листенца във формата на сърце.

Според информацията двамата са заедно от края на 2024 г. Първите слухове за годеж се появиха още през пролетта, когато бившият ангел на Victoria's Secret публикува снимки в Инстаграм със златна халка на безименния си пръст.

През април източник заяви пред "Дейли мейл", че ако Амброзио действително е сгодена, тя все още не е споделила новината с приятелите си. По думите му обаче всички около тях са смятали, че отношенията им вървят към брак, тъй като двамата са силно влюбени. Същият източник предполага, че Палмър вероятно сам е проектирал пръстена, който моделът носи, тъй като това е неговата професия.

Допълнително подозренията се засилиха след публикация от индонезийската им ваканция в средата на април, когато и Амброзио, и Палмър бяха заснети със златни халки на безименните си пръсти.

Любовната им история започва да привлича общественото внимание по време на Art Basel в Маями през 2024 г., когато за първи път се появиха информации, че двамата са романтично обвързани. Тогава близки до двойката разкриха, че Алесандра се надява Бък Палмър да бъде мъжът, с когото ще прекара живота си, заради силната връзка помежду им.