Орлин Горанов: 4 милиарда ще гледат "Евровизия", най-важно е не какво става в залата в Бургас, а на телевизора

Повечето от световните фестивали са на екзотични места - Сан Ремо, Сопот. Бургас е един много достоен град, който трябва да направи реклама на България пред 4 милиарда и половина публика, която гледа "Евровизия". Няма никакъв момент за притеснение, че е избран Бургас, каза известният певец Орлин Горанов по Би Ти Ви.

Това е момент на обединение, а не на разединение. Всички трябва да дадат максималното от себе си и да потвърдим това прословуто наше самочувствие колко сме гостоприемни, допълни го продуцентът Борислав Чучков. Той обясни, че София също е прекрасен град, а това, което се случи с "Джиро Италия", доказа колко голяма реклама може да е едно събитие.

Стефан Еленков, изпълнителният директор на "Фест тийм" - компанията, организирала десетки мащабни концерти по стадиони и големи зали у нас, обясни разликата, свързана с "Евровизия". По думите му участниците, които идват за песенния конкурс, пристигат за значително по-дълго време.

Изпълнителите за големите концерти идват подготвени, репетирали и обикновено са у нас за по 24 часа. А певците за "Евровизия" ще трябва да имат къде да репетират и да се чувстват добре, каза Еленков.

По думите му обаче няма невъзможни неща. "Организирали сме големи концерти. За Ед Шийрън преди 3 години никой не вярваше, че може да се случи."

Тези, които организират "Евровизия", го правят вече 70 години. У нас ще е 71-ото издание на конкурса. Няма да дойдат и да кажат: "Хайде да видим как ще се справите". Това, което го нямаме, вероятно ще бъде вкарано от чужбина или пък изградено, обясни Еленков.

Той разказа как в документите, с които Бургас е кандидатствал, са били представени и хотели от Слънчев бряг, авиопревозвачи от чужбина и всичко това показва мащабно мислене и концепция за това как да направят нещата да се случват.

Изглежда сложно, но всичко е много добре наредено, нищо случайно не се случва, каза Орлин Горанов. Дивидентите от това, че ще бъдем домакин, са неизчислими. Сега е моментът да покажем нашата уникалност.

По думите му в телевизионния вариант залата не играе чак такава голяма роля. В едно студио може да се направи и симфоничен концерт. Когато мислиш телевизионно, лайв е само в залата, останалите 4 милиарда зрители са пред телевизора.

Стефан Еленков също обясни, че за всички, които правят предаването, най-важно е как ще изглежда то пред камерата, на телевизора и въобще не е важно какво се случва в залата. Това, което ще видят в залата, е значително повече. Дали има добра, или лоша акустика в залата, ще го разберат тези, които са вътре, а не пред телевизора. Хората, които правят предаването, имат огромен опит и знаят как да извлекат най-добрия звук.