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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23386986 www.24chasa.bg

Том Холанд е готов да се откаже от Холивуд заради семейството

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Том Холанд и Зендая СНИМКА: X/@CultureCave_

Том Холанд е напълно готов да постави семейството пред славата, съобщава RadarOnline, като се позовава на източници, близки до актьора. 

Според изданието, когато той и съпругата му Зендая имат деца, звездата от „Спайдър-Мен" възнамерява да остане у дома и да се грижи за тях, докато кариерата на Зендая продължи да бъде водещият приоритет.

„Том отлично осъзнава, че Зендая е една от най-големите звезди в света", разкрива източник.

„Освен това тя се чувства много по-комфортно под светлината на прожекторите, отколкото той. Том няма никакви притеснения от това. Ако един от двамата трябва да продължи да снима филм след филм, напълно логично е това да бъде Зендая."

„Те не градят две отделни кариери, а един общ живот. Том няма абсолютно никакъв проблем Зендая да бъде най-голямата звезда в семейството", допълва друг източник. 

Том Холанд и Зендая СНИМКА: X/@CultureCave_

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