Съдят Селена Гомес заради провал на компания за психично здраве

Селена Гомес е ответник по дело, заведено от петима инвеститори в стартъпа за психично здраве Wondermind. Те твърдят, че са били подведени относно финансовото състояние на компанията, както и относно ангажираността на певицата с нейното развитие, съобщава Си Ен Ен.

Wondermind е създадена през 2021 г., като Гомес е представена като съосновател, директор по въздействието и ръководител на маркетинга.

През 2022 г. петимата инвеститори са вложили общо 1,2 млн. долара в компанията, тъй като са очаквали тя да използва популярността на Селена Гомес за разширяване на бизнеса си. Според съдебния иск по това време Wondermind е била оценявана на 95 млн. долара.

Инвеститорите са разчитали на бъдещи партньорства с компании като JPMorgan, рекламни сделки и разработването на приложение, но впоследствие установили, че тези инициативи не са били реализирани.

Сред ответниците по делото са още майката на Гомес – Манди Тийфи, както и бившата ѝ бизнес партньорка Даниела Пиерсън. Ищците ги обвиняват в измама, нарушаване на договор и други нарушения, като настояват да получат обратно вложените средства и допълнителни обезщетения.

Даниела Пиерсън отхвърля обвиненията и заявява, че разполага с документи и финансови записи, които според нея ще докажат фактите. Към момента Селена Гомес, Манди Тийфи и Wondermind не са коментирали публично случая.