Зам.-министър Славов: Михаил Белчев е творец, който символизира България

Михаил Белчев е творец, който символизира България и ще продължи да живее в сърцата на поколенията. Това заяви заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов, който уважи честването на 80-годишнината от рождението на големия български поет, композитор и изпълнител Михаил Белчев. То се състоя вчера вечерта в Градската градина в София, съобщиха от културното ведомство.

На рождения ден на Михаил Белчев – 13 август, когато той трябваше да отбележи своя 80-годишен юбилей, в столицата беше открита биографичната фотоизложба „Ти ме повика, живот", посветена на неговия изключително богат и споделен творчески път. Експозицията може да бъде разгледана до 26 август.

В началото на честването водещият Атанас Стоянов от „БГ Радио" представи изложбата и припомни различните етапи от живота и творчеството на Михаил Белчев. С думи на признателност към своя приятел и колега поет се обърна и директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов. Заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов уважи честването на 80-годишнината от рождението на големия български поет, композитор и изпълнител Михаил Белчев СНИМКА: Министерство на културата

Думи на благодарност към Михаил Белчев сподели и зам.-министър Пламен Славов. „Заставам пред вас с голямо вълнение, за да споделя, от една страна, преклонението, което в подобен момент всички ние за пореден път оказваме пред паметта на Михаил Белчев, и с благодарност към неговото творчество и към всичко, което той завеща не само на своите съвременници, но и на следващите поколения българи", каза заместник-министърът на културата. Заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов уважи честването на 80-годишнината от рождението на големия български поет, композитор и изпълнител Михаил Белчев СНИМКА: Министерство на културата

Той подчерта, че Михаил Белчев е оставил ярка следа в българската култура не само като поет, композитор, сценарист, режисьор и изпълнител, но и като хуманист – човек, който през целия си живот чрез творчеството и активната си обществена дейност е отстоявал принципите на човеколюбието, любовта към ближния и уважението към успехите и признанието на другите. „Със своето човешко излъчване, с тази невероятна топлина, с любов към ближния – не само към семейството и близките, не само към приятелите и към всички, с които работеше, но и към хората, с които живееше не само в любимата София, не само в България, но и към всички българи по целия свят", заяви заместник-министърът.

Доц. Славов сподели и личната си благодарност, че е имал възможност да познава Михаил Белчев, да общува с него и неговото семейство. Той изрази убеждението си, че паметта за големия творец ще бъде съхранена и предадена на следващите поколения. Заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов уважи честването на 80-годишнината от рождението на големия български поет, композитор и изпълнител Михаил Белчев СНИМКА: Министерство на културата

„Михаил Белчев е от творците, които по своя начин, но изключително вълнуващ и завладяващ, символизират България. Символизират нещо, което никога няма да умре", каза доц. Пламен Славов и призова присъстващите да си спомнят с благодарност за неговото творчество и за всичко, което са споделили с него.

На честването присъстваха съпругата на поета - Кристина Белчева, синът на Михаил и Кристина Белчеви - Константин, племенникът му Тодор Георгиев със семейството си, близки, приятели и едни от най-ярките имена на българската култура и музика, сред които Богдана Карадочева, Недялко Йорданов, професионални съмишленици, приятели на Михаил Белчев. През цялото време звучаха негови песни.

Фотографиите в изложбата проследяват различни периоди от живота на Михаил Белчев - от детството и първите му стъпки в музиката до голямата професионална сцена, емблематичните песни и срещите му с хората, с които е споделял своя творчески път.

Честването е част от поредицата събития, с които през 2026 г. се отдава почит към наследството на Михаил Белчев. На 12 октомври в Зала 1 на НДК ще се състои концертът „Белчевият род го има", посветен на паметта и творчеството на големия български артист. Събитието се осъществява с подкрепата и на Министерството на културата.

Творчеството на Михаил Белчев – неговите стихове, песни и музика – остава неразделна част от културната памет на България. Неговото наследство продължава да живее не само в произведенията му, но и в човешките ценности, които той отстояваше и предаваше чрез своето изкуство.