Диагностицираха Роби Уилямс с аутизъм

Роби Уилямс разкри, че му е поставена диагноза аутизъм, съобщава изданието Music News. Певецът сподели, че му е диагностициран „малко аутизъм“ и призна, че продължава да се сблъсква с „натрапливи мисли“.

52-годишният изпълнител направи коментарите си по време на сесия с въпроси и отговори на представянето на колекцията есен/зима на неговата марка за дрехи Hopeium. „Имам ADHD и току-що разбрах, че имам и малко аутизъм, което всъщност много обичам, защото обяснява много неща“, каза Уилямс пред публиката. „Това е моята карта за излизане от затвора сега, а за всичките странни неща, които правя, просто казвам „извинете, съм аутист“.“

Уилямс обясни, че със синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност може да се съсредоточи 1000% върху едно нещо, но е напълно неспособен да се фокусира върху всичко останало. Той отбеляза, че е обсебен от създаването на образи и забавни неща, тъй като когато е креативен, не мисли за себе си.

Певецът даде пример за своите натрапливи мисли, разказвайки как наскоро в самолета си помислил дали притежава телекинеза и дали мислите му могат да накарат самолета да се разбие. Той добави, че е най-добре да тренира мозъка си да прави нещо по-добро, вместо да се безпокои от подобни фантазии. През октомври миналата година Уилямс вече съобщи, че му е поставена диагноза синдром на Турет, както и СДВХ, предаде БГНЕС.