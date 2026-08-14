С вечер на къната започна тридневната сватба на Емрах Строраро

Традиционен ритуал сложи началото на сватбените празненства на младата двойка

С традиционната вечер на къната започна тридневната сватба на Емрах Стораро и годеницата му Айлян в четвъртък. Този много емоционален ритуал е посветен на булката и символизира раздялата с бащиния дом и преминаването към нов етап от живота. Обичаят се свързва с пожелания за щастие, благополучие и здрав семеен съюз.

Празникът постави началото на дългоочакваните няколкодневни тържества на младата двойка.

Сватбата се следи с особен интерес, тъй като датата и мястото се пазеха в тайна дълго време. Единствено се знаеше, че тя ще продължи дълго и ще бъде пищна, а празненството ще събере близки, роднини и приятели. Точно каквато е традицията за общността на турските роми - милет, от която е част музикалната фамилия Стораро. Годежът на Емрах Стораро и Айлян

Двойката се сгоди през лятото на миналата година. Пищното тържество започна пред дома на Айлян в разградското село Подайва и продължи в един от най-луксозните ресторанти в Шумен. Тогава годеницата на младия попфолк изпълнител впечатли публиката с три различни тоалета, а двамата млади традиционно бяха закичени с гердани от банкноти. Смята се, че това носи благополучие и заможен живот на младото семейство. Някои от тоалетите на Айлян за първия ден от празненствата.

Първият ден на сватбата обаче надхвърли всички очаквания. Освен че булката смени пет тоалета - с два повече от годежните рокли, двамата младоженци пак бяха закичени с традиционните гердани с пари от многобройните гости. Освен че цялата фамилия Стораро беше там, присъстваха и Софи Маринова, турските певци Фатих Булут и Шенол Евги и много други. Емрах Стораро закичен с гердан от банкноти.

Снимките и видеата от събитието показват младоженците и техните близки как се забавляват искрено.

С брака си Емрах Стораро окончателно се разделя с ергенския живот. Това обаче съвсем не е единствената радост на семейството, на което му предстои да посрещне 50-годишнината на Тони Стораро - бащата на Емрах, с юбилеен концерт.