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С вечер на къната започна тридневната сватба на Емрах Строраро

Десислава Зеленова

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Емрах и Айлян Стораро пристигат на празненството. СНИМКИ: ТИКТОК

Традиционен ритуал сложи началото на сватбените празненства на младата двойка

С традиционната вечер на къната започна тридневната сватба на Емрах Стораро и годеницата му Айлян в четвъртък. Този много емоционален ритуал е посветен на булката и символизира раздялата с бащиния дом и преминаването към нов етап от живота. Обичаят се свързва с пожелания за щастие, благополучие и здрав семеен съюз.

Празникът постави началото на дългоочакваните няколкодневни тържества на младата двойка.

Сватбата се следи с особен интерес, тъй като датата и мястото се пазеха в тайна дълго време. Единствено се знаеше, че тя ще продължи дълго и ще бъде пищна, а празненството ще събере близки, роднини и приятели. Точно каквато е традицията за общността на турските роми - милет, от която е част музикалната фамилия Стораро.

Годежът на Емрах Стораро и Айлян
Годежът на Емрах Стораро и Айлян

Двойката се сгоди през лятото на миналата година. Пищното тържество започна пред дома на Айлян в разградското село Подайва и продължи в един от най-луксозните ресторанти в Шумен. Тогава годеницата на младия попфолк изпълнител впечатли публиката с три различни тоалета, а двамата млади традиционно бяха закичени с гердани от банкноти. Смята се, че това носи благополучие и заможен живот на младото семейство.

Някои от тоалетите на Айлян за първия ден от празненствата.
Някои от тоалетите на Айлян за първия ден от празненствата.

Първият ден на сватбата обаче надхвърли всички очаквания. Освен че булката смени пет тоалета - с два повече от годежните рокли, двамата младоженци пак бяха закичени с традиционните гердани с пари от многобройните гости. Освен че цялата фамилия Стораро беше там, присъстваха и Софи Маринова, турските певци Фатих Булут и Шенол Евги и много други.

Емрах Стораро закичен с гердан от банкноти.
Емрах Стораро закичен с гердан от банкноти.

Снимките и видеата от събитието показват младоженците и техните близки как се забавляват искрено.

С брака си Емрах Стораро окончателно се разделя с ергенския живот. Това обаче съвсем не е единствената радост на семейството, на което му предстои да посрещне 50-годишнината на Тони Стораро - бащата на Емрах, с юбилеен концерт.

Емрах и Айлян Стораро пристигат на празненството. СНИМКИ: ТИКТОК
Годежът на Емрах Стораро и Айлян
Някои от тоалетите на Айлян за първия ден от празненствата.
Емрах Стораро закичен с гердан от банкноти.

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