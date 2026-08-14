Дара с пожизнен семеен билет за всички музеи и археологически обекти в Бургаско

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Дара ще получи пожизнен семеен билет за всички музеи, музейни обекти и археологически забележителности в Бургаска област по повод избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027".

Решението е взето единодушно на извънредна среща на директорите на държавните и общинските музеи и галерии в областта и на общинските културни и туристически обекти в Бургас, съобщиха от Регионалния исторически музей в града.

С билета певицата и нейното семейство ще могат да посещават безплатно четирите експозиции на Регионалния исторически музей в Бургас, Бургаската художествена галерия, както и музеите и галериите в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат.

Пожизненият пропуск ще осигурява достъп и до множество археологически и културно-исторически забележителности. Сред тях са крепостта Маркели, римският град Деултум, средновековните църкви в Несебър, тракийското светилище Бегликташ край Приморско, крепостта Русокастро, античната куполна гробница и Музеят на солта в Поморие.

Включени са още Музеят на авиацията в Сарафово, древният град Акве калиде, остров Света Анастасия и туристическият комплекс „Ченгене скеле".

С жеста музейните директори и Община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и победата ѝ на тазгодишната „Евровизия", благодарение на която Бургас ще бъде домакин на следващото издание на конкурса през 2027 г.

От музея посочват, че билетът е замислен не само като пропуск, а и като символична покана без срок на валидност. Дара и нейното семейство винаги ще бъдат добре дошли на местата, които съхраняват паметта за Бургаския край.

Според музейните директори, цитирани от БТА, „Евровизия 2027" е много повече от музикално събитие. Домакинството ще даде възможност на Бургас и целия регион да покажат пред Европа и света както своето младо, динамично и развиващо се съвременно лице, така и богатото си културно-историческо наследство.