Тайното споразумение между Кристиано Роналдо и Джорджина - без обща фамилия, активи и имоти (Снимка)

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са сключили брак на тайна церемония в новото си имение край Лисабон, оценявано на 30 милиона паунда, съобщава „Дейли мейл". На сватбата са присъствали само четирима свидетели и децата на двойката.
Майката на Кристиано – Долорес Авейро, както и тримата му братя и сестри Уго, Елма и Катя, не са присъствали на интимната гражданска церемония, състояла се във вторник в 13:30 часа.
Сестрата на Джорджина – Ивана, дългогодишният приятел на Кристиано Мигел Пайшао и испанската двойка Хосе Родригес Сангил и съпругата му Моника Гонсалес Мартинес са били единствените свидетели.
Длъжностното лице Мария Мануел Ферейра де Кампос Фолядела де Оливейра е пътувала от северния португалски град Порто до Кашкайш, за да ги венчае.
Звездната двойка, която се ожени точно една година след като обяви годежа си в социалните мрежи, е решила да запази отделна собственост върху активите си, придобити преди брака. На 10 август – ден преди сватбата – те са подписали предбрачно споразумение в нотариална кантора в Лисабон.
Представители на Кристиано Роналдо потвърдиха по-рано тази седмица, че футболистът и дългогодишната му партньорка са се оженили на 11 август на „интимна" церемония в Кашкайш, след като двамата публикуваха снимки със сватбените си халки в профилите си в Instagram.
Това сложи край на спекулациите, които се оказаха неверни, че двамата ще сключат брак в събота в катедралата във Фуншал на остров Мадейра, откъдето е родом Роналдо.
До момента не бяха известни подробности за мястото на церемонията в Кашкайш или за това кои точно са присъствали, освен децата им.
През нощта уважаваният португалски вестник Jornal de Notícias публикува копие от свидетелството за брак, което показва, че церемонията се е състояла в огромното имение на Роналдо, построено специално за него, в престижния жилищен район Quinta da Marina.
Документът потвърждава и че на церемонията са присъствали много малко хора. Изглежда, че майката на Роналдо, която малко след това даде благословията си за съюза, публикувайки емотикон с форма на сърце под публикацията на сина си за сватбата, както и останалата част от семейството му, с изключение на децата му, не са били поканени.
В документа за брак са вписани пълното име на Кристиано, възрастта му – 41 години, мястото му на раждане, както и имената на родителите му, включително покойния му баща Жозе Диниш. Посочени са и същите лични данни на 32-годишната Джорджина, родена в аржентинската столица Буенос Айрес, като е записано пълното ѝ име – Джорджина Луиза Родригес Ернандес.
И двамата запазват фамилиите си след брака.
Свидетелството за брак е регистрирано под номер 1493 за тази година, но изглежда е вписано в службата в Порто, вместо в Кашкайш, където се е състояла сватбата.
Кристиано и Джорджина вече са се завърнали в Саудитска Арабия, където португалският национал играе за Ал Насър, преди началото на новия сезон.
🚨 Exclusively according to a Portuguese source...— The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) August 13, 2026
A Civil Registry document has revealed new details about Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez's wedding.
The couple married under the separation of assets regime, with Civil Registry clerk Maria Manuel Ferreira de Campos… pic.twitter.com/kcE7eUoAxX