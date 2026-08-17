ТЕСТ: Как се справяте с домашния хаос?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Събота сутрин е, а домът ви има нужда от сериозно почистване. Какво правите?

а) Веднага започвам, за да приключа по-скоро.

б) Първо почивам, а после почиствам вкъщи.

в) Решавам, че и следващата събота е ден.

2. Коя гледка ви кара най-бързо да запретнете ръкави?

а) Неподредена кухня.

б) Дрехи и вещи, разпръснати навсякъде.

в) Трябва да е доста мръсно, за да ме мотивира.

3. Купувате нова вещ за дома. Къде отива старата?

а) Изхвърлям я, подарявам я или я продавам.

б) Преценявам дали все още може да ми бъде полезна.

в) Прибирам я някъде, нищо не се знае.

4. Имате един свободен час вкъщи. Как ще го използвате?

а) Ще подредя нещо, което отдавна отлагам.

б) Ще свърша една-две задачи и после ще си почина.

в) Това е свободен час - той е за почивка, а не за чистене.

5. Кое домакинско правило е най-близко до вас?

а) “Всяко нещо си има място.”

б) “Ще го оправя, когато имам време.”

в) “Щом мога да го намеря, значи е подредено.”

6. Какво правите с дрехите след пране?

а) Сгъвам и прибирам всичко възможно най-скоро.

б) Понякога остават ден-два, преди да ги прибера.

в) Чистото пране спокойно може да остане в коша, докато ми потрябва.

7. Колко време може да престои една дреха върху стола?

а) Не зарязвам дрехите си върху стол.

б) Ден-два, докато я прибера.

в) В един момент столът просто става гардероб.

8. Кое най-често се превръща в “склад” у вас?

а) Нямам такова място вкъщи.

б) Някой стол или ъгъл от стаята.

в) Столове, маси, диван - зависи от деня.

9. Кое от следните би ви подразнило най-много?

а) Чаша, оставена върху току-що почистената маса, без поставка под нея.

б) Купчина дрехи, която стои няколко дни.

в) Нищо не е чак толкова голям проблем, за да ме подразни.

10. Какво означава “Ще го прибера после” във вашия речник?

а) След няколко минути.

б) Вероятно ще го направя до края на деня.

в) Не се ангажирам с конкретен срок.

11. Довършете: “Най-добрият начин да почистиш дома е...”

а) ... редовно, за да не се натрупва работа.

б) ... с музика и без да се бърза.

в) ... да поканиш гости - няма по-силна мотивация.

12. Ако можехте с едно щракване на пръсти да премахнете само един домашен проблем, кой би бил?

а) Никога повече да няма прах вкъщи.

б) Съдовете да се мият сами.

в) Всички вещи сами да намират местата си.

РЕЗУЛТАТИ:

Най-много отговори “а”:

Редът е част от вашето всекидневие и рядко позволявате нещата да излязат извън контрол. Не обичате да оставяте задачите си за после. Вместо това предпочитате да отделяте по малко време всеки ден, за да не ви се налага да се борите с огромен безпорядък наведнъж. Чистотата ви носи спокойствие. Само не забравяйте, че вашият дом не е витрина - понякога малко безпорядък означава, че в него просто кипи живот.

Най-много отговори “б”:

Вие имате здравословно отношение към домашния хаос. Харесвате в дома ви да е чисто и приятно, но не изпадате в паника, ако видите малко разхвърляни дрехи или чаша, забравена на плота. Когато нещата започнат да излизат извън контрол обаче, бързо се мобилизирате и вкарвате ред. За вас домът трябва да е преди всичко удобен, а не безупречен.

Най-много отговори “в”:

Безпорядъкът рядко успява да развали настроението ви. Съвсем спокойно можете да живеете сред купчини от дрехи, прибори и други вещи, които чакат да бъдат прибрани от седмици. Проблемът идва, когато малкият безпорядък се превърне в огромен, дори и да твърдите, че знаете къде е всичко. Не е нужно да се превръщате в маниак на тема чистота, но малко повече организация няма да ви е излишна. Така ще си спестите досадното търсене на ключове, телефони и онова нещо, което “със сигурност беше тук”. Снимка: Пинтерест

Пет съвета срещу безпорядъка

1. Отделяйте по 10 минути всеки ден. Краткото всекидневно почистване би ви спестило голямото чистене в края на седмицата.

2. Веднага връщайте вещите на мястото им. Когато използвате нещо, няма нужда след това да го захвърляте настрана. Просто го върнете откъдето сте го взели. Така спестявате време, което може да използвате за себе си по-късно.

3. Не пазете всичко “за всеки случай”. Ако не сте използвали нещо отдавна, най-вероятно няма да ви се наложи да го използвате и в бъдеще. Освободете пространство от старите вещи и създайте място за нови или не. При всички положения ще се почувствате по-добре.

4. Винаги започвайте от конкретно място. Не се опитвайте да подреждате целия си дом наведнъж. Това не е ефективно. Вместо това се фокусирайте върху конкретен рафт или шкаф и започнете оттам.

5. Не преследвайте съвършенството. Подреденият и чист дом трябва да прави живота ви по-приятен. Не оставяйте чистотата да се превърне в причина за стрес.