Чарлийз Терон, Колман Доминго и Джон Карпентър ще бъдат почетени на гала на киноакадемията

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Актьорите Чарлийз Терон и Колман Доминго и режисьорът Джон Карпентър ще бъдат отличени тази есен на благотворителната галавечер на Музея на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Ежегодното събитие ще се проведе за шести път на 17 октомври в Лос Анджелис. Галата се утвърждава като своеобразен конкурент на прочутия бал на нюйоркския музей „Метрополитън".

Директорът и президент на Музея на киноакадемията Ейми Хома заяви, че изключителните кариери на тримата отличени са пример за творчеството, иновациите и съвършенството, които продължават да движат киноиндустрията напред.

В организационния комитет участват Куестлав, Джъд Апатоу, Теяна Тейлър, Лудвиг Йорансон, Сет Роугън и Деми Мур. Съпредседатели са Робърт Родригес, Стивън Спилбърг и Кейт Кейпшоу.

Благотворителната гала набира средства за дейността на музея, включително за неговите изложби и публични кинопрожекции.

Чарлийз Терон и Джон Карпентър ще се включат и в част от публичните програми. Терон ще участва в разговор с тийнейджърския съвет на музея и ще присъства на прожекция на „Лудия Макс: Пътят на яростта".

Карпентър ще участва в три вечери с прожекции на свои филми. Сред тях е хорърът „Хелоуин", свързан с новата музейна изложба „The Horror Show".

Миналогодишната гала, на която бяха почетени Брус Спрингстийн, Пенелопе Крус, Боуен Янг и Валтер Салес, събра над 12 милиона долара, припомня Асошиейтед прес.