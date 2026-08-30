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Мръсните тайни на БГ историята: Как заклетият терорист Антон Прудкин стана шеф на полицията в София

Григор Николов

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Антон Прудкин като капитан на кораб

Вербуван е за руски шпионин още от императорските служби, после е превербуван от ГРУ

На 1 август 1942 г. във Варна е обесен 62-годишният анархотерорист и руски шпионин Антон Прудкин. Следствието и делото са кратки. Арестуван е на 22 юли. Това е втората му смъртна присъда, има и две доживотни. Първата е заради атентата в театър "Одеон", при която целта е цар Борис III, а втората – заради взривяване на немски цистерни с гориво на пристанище Варна. Първата доживотна е през 1916 г. заради атентати срещу турски танкери, а втората през 1923 г. за взрив на моста в тогава село Надежда.

Терористичната му дейност започва още през 1903 г. като организатор на серия експлозии, сред които Солунските атентати и на гарата в турското градче Кулели Бургас. За да се спаси, бяга в Швейцария, където се свързва с радикалните руски революционери. Роденият в Свищов син на руски войник, женен за българка и останал в България след 1878 г., е вербуван за руски шпионин още от императорските тайни служби, а превербуван след това и от ГРУ на Червената армия. При престоя си в затвора по време на Първата световна война се сближава с Александър Стамболийски и когато идва на власт, той му поверява поста на софийски градоначалник – тогава това е означавало директор на столичната полиция.

Взривеният от Прудкин кораб “Вашкапу” през 1903 г.
Взривеният от Прудкин кораб “Вашкапу” през 1903 г.

След приемане на Закона за защита на нацията през януари 1941 г. купува два кораба, с които превозва евреи до Палестина.

По делото за взривяване на цистерните на варненското пристанище е

създадена цяла

терористична мрежа

и освен него обвиняеми са Петър Николов Петров, Георги Костов Бурханларски, Борис Иванов Панайотов, Йордан Иванов Найденов, Иван Тодоров Маринов, Стоян Енев Атанасов, Петър Николов Панайотов, Стоян Иванов Попов и Коста Стоянов Костов, съпругата му Мара Антон Прудкина и Ангелина Йорданова Найденова. При следствието са иззети девет пакета каменарски взрив, четири връзки бикфордов фитил, три цилиндрични кутии от желязо, тридесет и три "детонаторни капсули, три инкриминирани книги, една памучна торба и сумата 4568 лева. У Борис Панайотов полицаите намират една желязна тръба, предназначена за бомба, единкилограмов пакет взрив амонал, три метра бикфордов шнур, 4 детонатора и 1500 лева, всичките предадени му от Петър Петров. В Прудкин – две железни кутии, предназначени за поставяне на взрив в тях".

С някои от подсъдимите той се познава покрай промишления улов на делфини в Черно море, който той прави за пръв път у нас, и превоза на българските евреи. През септември 1940 г. Иван Маринов, подготвяйки наетия му кораб "Струма" за пътуване до Палестина, работил 20 дена, но останал недоволен от заплащането и напуснал.

Петър Николов пък работел на моторната му лодка "Единство" от пролетта на 1940 г. като машинист с 1500 лева заплата. Лодката била предназначена за делфинолов, но предната година той бил слаб и затова превозвали повече дърва. После се ангажирал с фирмата "Декало-Транто" собственици на кораба "Струма" да подготвят пътуването на евреи до Палестина. На 2 май влязъл в съдружие с Георги Бурханларски от Варна да организират нов транспорт на евреи до Палестина вече с руския моторен кораб "Марица", произведен през 1918 г. и закупен от Прудкин, Бурханларски и Стойчо Миленов.

Прудкин след успешен лов на делфини
Прудкин след успешен лов на делфини

В реклама се съобщава, че пътуването ще трае 10 дни,

корабът побира около

30 пътници и ще го

управлява опитният морски

капитан Антон Прудкин

Собственикът обаче заминал за София, за да се срещне с хора от еврейската духовна консистория, за да уреди пътуването.

През това време Николов решил за своя сметка да търгува със стоки от Бургас. Прудкин се върнал и му обяснил, че освен превоза на евреи искал да продава лодката си "Единство" на германците. Пак тогава продал и на Мелонас железния катер "Чайка" и получил 15  000 лева.

Кино “Одеон” преди атентата
Кино “Одеон” преди атентата

Първи във веригата е Петър Петров. На среща Прудкин му заръчал да купи 5 кг взрив и да го остави в дома на Бурханларски на ул. "Цар Симеон" срещу хотел "Преслав" и му дал 10 000 лева. После му посочил една цистерна, която трябва да се взриви от лодката. Петров отива да я види от кръчмата на бай Киро, която е близо до пристанището. После му казва, че го е страх да извърши тази работа. Прудкин се съгласява и му препоръчва да намери друг, който да я свърши и на него ще даде веднъж 5000 лева и още 20  000 след взрива.

Петров обаче заявява, че ако го хванат, ще каже, че Прудкин го е пратил да купи взрив от свако си Стоян в Добрич, който работи на кариерите, и... отива. Стоян се колебае и го пита за какво му е, той му отговаря, че е за неговия работодател за атентати. Стоян се уплашва, но като вижда 500 лева, които племенникът му дава, отива и купува 5 кг взрив, които му предоставя. Прудкин го взема, преценява, че не стига и Петров отново е в Добрич, за да купи още 5 кг. Този път сумата е 800 лева, но за 3 кг. И този взрив не стига и Петров вече отива при Нико делфинаджията, който купил още 6 кг. После Петров е във вехтошарски склад, взема тръба, а тапата я заварява електроженист.

След това среща Борис Панайотов и му обяснява, че трябва да се помогне на Съветска Русия и дали той ще е съгласен. Борис се съгласява. Срещат се на 19 юли. Тогава разбират, че двамата имат задача най-напред

да взривят цистерните,

а после румънски параход

Петров обяснява, че за това имали още хора и нямало нищо страшно.

Опитът за взривяване на цистерните на варненското пристанище е извършен на 22 юли вечерта. Не се получава очакваният ефект. Взривът избухва близо до тях и те не са унищожени напълно.

Същата нощ в 1 часа Прудкин е арестуван. Комендантът на пристанището Димитър Сарафов казва пред следствието: "Той беше под непрекъснато наблюдение, защото ние знаехме, че рано или късно ще направи беля".

Прудкин по време на процеса
Прудкин по време на процеса

Борис Панайотов и Петър Петров са получили нови 15  000 лева, за да поставят тръба между двете влакови цистерни с 15-метров шнур, който гори със скорост 35 см в минута, за да имат време да избягат.

Петров обаче се изплашва и вместо на 19 юли, когато трябва да донесе материалите и да ги даде на Борис, го прави на 22 юли, след като са се почерпили в ресторант "Морско око". При предаване на взрива полицията ги арестува.

Прудкин и Петров са обесени в затвора на 1 август 1942 година. Съпругата му Мария Прудкина е осъдена до живот. Някои, като Георги Бурханларски, са оправдани. Три от присъдите на обвиняемите са между 10 и 15 години.

След 9 септември 1944 г. започва разследване и като виновници за провала са определени Борис Панайотов, убит веднага след това, и Стоян Герганов. Новото разследване доказва, че Панайотов, след като е дал съгласието си да участва във взривяване на цистерните, е съобщил на Стоян Герганов, който му е работодател. Той пък уведомил полицейския разузнавач Иван Райнов. Организирана е засада. Оказва се, че секретен сътрудник е била Малина Тилева, която е излежавала присъда, но е местена от затвор в затвор, за да доносничи.

През 1968 г. Антон Прудкин посмъртно е награден с орден "Отечествена война" и името му е вписано в списъка на геройски загиналите съветски разузнавачи.

Замогнал се от превоза на евреи за Палестина

В съда Прудкин завява: Недопустимо е аз, Антон Прудкин, да вляза във връзка с другите подсъдими по делото, повечето от които си позволявам да нарека "дрипльовци", за извършване на атентаторство.

Вярно е, че през 1923 година аз бях член и активен деец на македонската организация и като такъв получих упътвания за активни действия, взех участие в атентати и оттогава прозвището ми е "атентатора". Обаче след излизането ми от затвора животът ми е една отворена книга, защото доста изстрадах от миналото.

Като излязох от затвора, залових се с дърводелство и горе-долу си изкарвах прехраната. Не съм по занятие дърводелец, но тази работа ми се удава. Живеех си мирно и тихо, пишех във вестниците и бях доволен от положението си. След това като морски капитан постъпих на парахода "Рудничар", с който превозвахме евреи изселници за Палестина. Тази работа ми достави доста средства. От тук властите ми правеха пълни услуги по това изселване, а в Палестина трябваше нелегално и нощно време да се извеждат евреите до брега.

От средствата, които получих по изселването, както и от малкото средства, които ми даде жена ми, купих моторницата "Единство" за 40 000, изплатих си дълговете. Започнах делфинолов, но понеже ловът почти не вървеше – миналата година почти нямаше делфини, понеже минали край отсрещното крайбрежие, което е установено и от ихтиолозите, затова приех поканата на Декало и Таранто да приема капитанството на купения от тях кораб "Струма". Това беше през август м. г. Там постъпих с 3000 лв. заплата и след като кораба се поправи и приспособи за превоз на пътници и когато започне изселването на евреите, тогава ще ми плащат при специални условия. Петър Петров го наех за същия кораб, защото го прецених като добър моторист.

Каква е връзката със СССР?

Тя ясно си личи от показанията на арестуваните. Петър Петров признава, че около 10 юли той се срещнал с Прудкин в дома му на "Евксиноградско шосе" №29, а после и на лодката му. Той пояснява, че след като решил да продаде "Единство", му обещал да му се издължи и го поканил. Говорил му за Русия, колко ще е хубаво там за човек като Петров, старателен, но тука не може да напредне, а там им давали хубави условия.

Петров го питал как може да отиде в Русия и Прудкин му отговорил, че трябва да извърши някое дело в нейна полза. Петров запитал какво да е това дело, а Прудкин казал – да се направи някакъв атентат в германски петролен склад или германски петролен влак. За да свърши работата, Петров поискал да замине за Германия, но Прудкин не му разрешил и твърдо му заявил, че като истински работник трябва да помогне на работническа Русия тук.

Петров казва още, че през 1939 г. Прудкин се срещал с руснаци на съветска лодка. Те разговаряли, докато той стоял на носа на лодката и дебнел с чифтето за делфини.

Георги Бурханларски обаче го обрисува като нервак, който "изпада често в нервно състояние и го държи по цял ден в състояние на лудост, през което време псува и ругае цял свят, второ, лъже извънредно много, особено когато се касае да вземе пари". После продължава: "Работата, която започнахме с изселването на евреите, бе много сладка - напреде ни бяха 2–3 млн. лева печалба и аз предимно с организирането на работата се занимавах, повечето време прекарвах в София в преговори с поделения на разни еврейски организации – консистория, община, разни комитети ционистки, ревизионистки, палестински." Трябвало и да се смени знамето, защото български кораб не можел да плава под български флаг пълен с евреи, затова решават да сменят знамето с панамско. Когато Прудкин го срещнал обаче, му казал: "Георги, ти си стар наш човек, не смяташ ли, че трябва да се направи нещо за Съветска Русия". Той обаче му отговорил: "Аз на тебе ти нямам доверие и не желая да ми говориш на политическа тема".

Петров пък свидетелства, че срещнал Иван Маринов в едно кафене и го попитал познава ли майстори каменари, защото му трябвал взрив. На среща му посочил каменарите. После се видял с Прудкин, който му казал, че ако Петър не успее, тогава ще натовари него да намери взрив. И започнал да му обяснява, че "нашата дейност трябва да бъде такава, че да попречи на влизането на България във война против Съветска Русия". Тогава му казал, че се срещнал с едно важно лице от София, което наредило да съобщи на партийците да се крият и въоръжават и да са готови да изпълняват каквото им кажат, "защото това било за делото". Не се споменава име, но се казва, че е важен човек от ЦК на Комунистическата партия и че той е дал на Прудкин тези директиви за почване на саботажи, въоръжаване на партийци и укриване. Той му казал: "Ний трябва да работим като саботажници против намесата на България против Съветска Русия".

Заявил, че ще се работи под негово ръководство и най-напред ще се унищожават военни обекти.

Коста Стоянов, който работил при Прудкин на лодката "Единство", обяснява, че в края на май или началото на юни 1942 г. прави дълга среща с руснаци в открито море на север от нос Калиакра. На връщане ги срещнали два миноносеца, уплашили се, Прудкин започнал да търси къде е оставил руските цигари. Очевидно в тях е имало шифровано писмо. Излиза на палубата, накъсва ги и ги хвърля в морето, заключава Стоянов.

Антон Прудкин като капитан на кораб
Взривеният от Прудкин кораб “Вашкапу” през 1903 г.
Прудкин след успешен лов на делфини
Кино “Одеон” преди атентата
Прудкин по време на процеса
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