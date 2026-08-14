„Евровизия“ променя правилата за гласуване след скандала с Израел

Организаторите на „Евровизия" обмислят сериозни промени в правилата за гласуване, за да ограничат координираните кампании, които целят да повлияят на крайното класиране в конкурса, съобщава Би Би Си.

В момента зрителите могат да гласуват до 10 пъти за един и същ изпълнител чрез телефон, SMS или онлайн. Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) е предложил гласуването да стане изцяло онлайн, а зрителите да бъдат задължени да посочват трите си любими песни, вместо да могат да дават многократни гласове за един участник.

В писмо до националните телевизии EBU посочва, че политически мотивираното гласуване се е превърнало в постоянен проблем и според мнозина е „дълбоко тревожно". Темата излезе на преден план след конкурса през 2025 г., когато израелското правителство призова свои поддръжници да гласуват многократно за представителката на страната Ювал Рафаел.

Нейната песен New Day Will Rise получи едва 15-о място от професионалните журита, но спечели 297 точки от зрителския вот – най-високият резултат в публичното гласуване – и завърши втора в крайното класиране.

След конкурса редица национални телевизии поставиха под въпрос високия резултат на Израел. Те обърнаха внимание, че официални профили на израелското правителство, включително този на премиера Бенямин Нетаняху, са призовавали хората да гласуват 20 пъти, което тогава беше максимално разрешеният брой гласове.

В отговор EBU намали лимита за 2026 г. на 10 гласа, а израелската обществена телевизия Kan получи официално предупреждение, след като нейният изпълнител публикува видеоклипове с призиви феновете да „гласуват 10 пъти за Израел".

Според новите предложения ще отпадне възможността всички гласове да бъдат дадени за една държава, което според организаторите би намалило ефекта от мобилизирани блокови кампании.

„Вярваме, че тези промени ще помогнат да се разреди влиянието на организираното гласуване, без да се компрометират честността и доверието в конкурса", се казва в писмото, подписано от генералния директор на EBU Жан-Филип де Тендер и председателя на референтната група на „Евровизия" Ана Мария Бордас.

От EBU потвърдиха пред медията, че вече проучват възможността за изцяло онлайн зрителско гласуване, като повече подробности ще бъдат обявени през следващите месеци.

Паралелно с това стана ясно, че израелската козметична компания Moroccanoil прекратява шестгодишното си спонсорство на конкурса. Решението идва на фона на засилените критики срещу участието на Израел в „Евровизия" заради войната в Газа.

Организаторите вече обявиха и други промени – държавни телевизии няма да могат да бъдат домакини на конкурса, ако страната им участва във въоръжен конфликт или чувствителна геополитическа ситуация, минималната възраст за участниците се повишава от 16 на 18 години, а правилата за използване на предварително записани вокали ще бъдат затегнати.

Следващото, 71-во издание на „Евровизия", ще се проведе от 12 до 15 май 2027 г. в Бургас.