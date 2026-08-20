Най-малкото дете на Том Круз направи актьорски дебют пред 33-ма души

Сури Ноел се отказа от неговата фамилия и прие едно от имената на майка си Кейти Холмс

Името на баща ѝ може да е донесло милиарди приходи в киното, но най-малката дъщеря на Том Круз въобще не иска да разчита на него, когато прохожда в актьорската професия. 20-годишната Сури дебютира на британската театрална сцена по време на фестивала Fringe в Единбург заедно със свои състуденти от Училището по драма към университета “Карнеги Мелън” в Питсбърг, Пенсилвания. Младежите представиха адаптация на “Сън в лятна нощ”, като дъщерята на Круз от брака му с Кейти Холмс трябваше да се въплъти в четири образа от прочутата комедия на Шекспир. “Сури изигра хиперсексуализираната и похотлива Елена в пиесата, дори целуна колегата си Логан Яо, който играеше Деметрий в края на представлението. Публиката беше изумена от нейното безупречно изпълнение, като един от присъствалите заяви: “Тя ни доказа, че всички грешим по отношение на етикета “непо бебе”, пише “Дейли Мейл”.

Британското издание отбелязва, че макар пиесата да е имала само 33-ма зрители в Единбург, наследницата на актьорите Кейти Холмс и Том Круз се е представила впечатляващо. “Тя се хвърли в играта и напълно открадна шоуто. Показа, че може да пее, да танцува и че е невероятна актриса”, споделя присъствал на представлението. При това Сури Ноел го прави по мек и ненатрапващ се начин. Чак на другия ден жителите на шотландската столица разбират, че в града им е била наследницата на холивудските звезди, след като медиите съобщават за нейното участие във фестивала.

Макар понякога да е наричана “непо бебе” – термин, който се използва за деца, правещи кариера благодарение на успешните си и богати родители, Сури, изглежда, не следва такъв път. След развода на родителите си през 2012 г. тя почти не е виждана на публични места с баща си. Даже се твърди, че

двамата не поддържат никакви контакти от почти десетилетие

Наскоро стана ясно, че дъщерята се е отказала от фамилията на своя баща и я е заменила с едно от имената на майка си. Регистрирала се е в избирателните списъци на Питсбърг, където отива да учи театрално изкуство, като Сури Ноел. Предполага се, че е сменила своята фамилия дискретно, след като е навършила пълнолетие, за разлика от други именити наследници, избрали публично да декларират това като вид протест срещу бащите, с които не поддържат отношения. Близък до нея източник твърди, че още като тийнейджърка е искала да гради собствена идентичност и да избягва папараците. Това обаче е било трудно, докато живее с майка си в Ню Йорк. Премествайки се в Питсбърг, за да учи, ѝ се удава възможност наистина да започне начисто и се възползва от нея.

“Гордея се с дъщеря си. Разбира се, ще ми липсва близостта, но наистина съм щастлива, че поема по свой път. Спомням си, че бях на същата възраст, когато и аз го направих, и колко вълнуващо беше да опознавам себе си. Щастлива съм да мисля за промяната в живота ѝ по този начин”, каза Кейти Холмс през 2024 г. в едно от малките интервюта, в които говори за Сури.

Години наред тя предпочита да я държи далеч от светлината на прожекторите, след като двете буквално бягат от Том Круз. Според списание “Пийпъл” Кейти е посъветвана от баща си Мартин Холмс, който е адвокат, да подаде документите за развод с Том Круз в Ню Йорк, а не в Лос Анджелис, където семейството живее. Причината е, че там има по-големи шансове да получи пълно попечителство над дъщеря си. Това е изключително важно, тъй като по това време Сури е на 6 години и баща ѝ се опитва да я насочи към образование в рамките на сциентоложката църква, чиито верен последовател е от години. Перспективата да я обвърже толкова малка със спорното религиозно учение обаче ужасява Кейти Холмс и тя бяга с момиченцето в Ню Йорк.

Оттам води бракоразводно дело и наистина получава пълното попечителство над Сури, което ѝ позволява да избира образованието, здравеопазването и религията на детето до навършване на неговото пълнолетие. Звездата от “Мисията невъзможна” няма право на глас по нито един от тези въпроси, но се смята, че не това е основната причина да спре да вижда единственото си биологично дете след развода с майка му.

Американски медии разкриват, че Том Круз си е забранил да се среща с Кейти и Сури, тъй като според разбиранията на религията му те са “потискащи хора”. За такива са определяни всички, отричащи сциентологията, и се смята, че те пречат на сциентолозите да достигат до най-високата степен на духовно пречистване. Вероятността, че Том не е виждал Сури от поне 12 г., потвърждава и американската актриса Лия Ремини. Тя е бивш сциентолог и обяснява, че последователите на религиозното учение спазват строго правило да не поддържат контакти с хора извън сциентоложката общност.

Затова Кейти Холмс гледа да държи далеч от публичността дъщеря си, докато расте. Избягва да дава интервюта и да се появява на събития, където присъстват много журналисти. След 2021 г. двете обаче постепенно започват да се завръщат към публичното пространство и да показват, че

продължават да развиват таланта си без подкрепата на Том Круз

Последно майка и дъщеря са видени миналата година на снимачната площадка на филма “Щастливи часове”, чийто режисьор, сценарист и изпълнител на главната роля е Кейти Холмс. Лентата отбелязва и дългоочакваното ѝ екранно събиране с нейния колега от сериала “Кръгът на Доусън” Джошуа Джаксън. Сури не участва в проекта, но отива в Ню Йорк, за да подкрепи майка си.

При звездата останаха осиновените Изабела и Конър от брака му с Никол Кидман

Том Круз може да е загубил връзка с единственото си биологично дете Сури, но продължава да поддържа добри отношения с осиновените Изабела и Конър по време на брака с Никол Кидман. Двамата актьори бяха заедно в продължение на 10 години, като след раздялата им през 2001 г. двете деца предпочетоха да останат при баща си. Те бяха отгледани и възпитани от сциентоложката общност и вероятно по тази причина не са виждани публично с майка си от 2007 г.

31-годишният Конър Круз е изключително лоялен към баща си. Той често го придружава, докато промотира нови роли и се среща с други известни личности. Първоначално също се опитва да се снима в киното, но бързо се отказва и води спокоен живот във Флорида, като често споделя клипове в социалните мрежи от кулинарните си занимания.

Сестра му Изабела, която е на 33 години, се интересува от изкуство и мода. Живее със съпруга си в Лондон и пуска предимно съобщения за творческите си проекти. Така най-малкото дете на Том Круз се оказва единственото, което поема по неговите стъпки в актьорската професия.