Необикновената история на плажния чадър

В Древния Китай измислили механизъм за сгъване.

Днес за купола му се използват различни технологии.

Лекият морски бриз изпълва въздуха, жаркото слънце нагрява брега, а сред песъчинките стои чадърът - не просто пазител на сянката, а свидетел на хиляди усмивки и преживявания.

Купуваме го за няколко евро, носим го под мишница през целия път и го забиваме в пясъка почти машинално - до хавлията, книгата и слънцезащитния крем. Но някога той е бил

привилегия, запазена само за

владетели, благородници и аристократи

Около 1200 г. пр.н.е. древните египтяни започнали да използват примитивни сенници, изработвани от роби за техните благородници. Тези ранни версии на чадъра далеч не били свързани с плажа или дъжда - те служели за сянка и показвали висок социален статус. Огромните навеси били носени от слуги над главите на фараоните и владетелите. Колкото по-високо се държал сенникът, толкова по-голяма власт притежавал човекът под него.

Истинската история на чадъра обаче ни отвежда в Древен Китай.

Първата легенда ни връща назад във времето преди повече от 4000 години. Тогава едно малко момче се прибирало от полето и било залято от внезапен проливен дъжд. Търсейки спасение от водата, то

откъснало голямо лотосово листо и го поставило на главата си,

което му помогнало да остане сухо. Виждайки това, съселяните му бързо развили идеята и направили първия си примитивен чадър по подобие на листото. Лотосоият лист също пази от дъжд. Легендата разказва, че именно от него тръгва идеята за съвременния чадър. Снимка: Пиксабей

Втората история включва известния майстор дърводелец Лу Бан и неговата съпруга Юн, която всеки ден му носела обяд в работилницата. През дъждовните сезони обаче това ставало все по-трудно. В началото Лу Бан решил проблема, като построил по пътя малки павилиони, където жена му се криела от бурите.

Един ден Юн споделила с мъжа си идея, която променила всичко: ако имаше как да разполага с един “подвижен павилион”, това щяло да бъде много по-практично и евтино. Думите ѝ вдъхновили майстора и той създал първия в историята чадър с механизъм за разгъване - удобно изобретение, което използваме и до днес.

По-късно чадърът достига Европа, където има сведения, че освен от благородници се използвал и от роби и слуги. Дори имало случаи, в които се твърди, че средството за предпазване от дъжд

се монтирало на каруци, за да запази пътниците или коня сухи от водата.

След разпадането на Римската империя чадърът почти изчезва. Появява се отново след 11 века по време на Ренесанса, когато се превръща в символ на богатство. Изработван от коприна, дантела, дърво и скъпи материи, той е повече украшение, отколкото необходимост. Дамите от висшето общество го използвали, за да предпазят кожата си от слънцето - бледият тен бил белег на благороднически произход, защото показвал, че човек не работи на полето.

За някои обаче чадърът е свързан не с комфорт, красота или даденост, а напротив, той е предпоставка за безброй предубеждения и милиони подигравки. Бебетата на плажа е задължително да са под сянката на чадъра. Снимка: Пиксабей

С откриването на Новия свят възникват и нови идеи. Въпреки че на чадъра се е гледало само като на дамски аксесоар, английският пътешественик и писател Джонас Хануей бил на друго мнение. В продължение на 30 години той го носи в публичното пространство, пренебрегвайки осъдителните погледи и укори. Благодарение на него чадърът се превръща в идеалния завършек на мъжката визия. Интересното е, че и до днес, ако отидете във Великобритания, може да чуете английски джентълмен да нарича чадъра си “хануей”.

Продължават непрекъснатите промени и иновации на чадъра, едни от които са стоманени ребра, джобна форма, сгъваема, дори аеродинамична. Към 2008 година само в САЩ има

патентовани над 3000 изобретения, свързани с чадърите

Ирландска поговорка твърди, че “Всеки глупак носи чадър в дъждовен ден, само мъдрият човек го носи всеки ден”. Своеобразната българска мъдрост от своя страна звучи доста по-практично: “Купуваш чадър за пет евро от пазара, за да не даваш двайсет евро за същия на плажа”.

И все пак независимо от технологиите, материала и епохата истинската магия на чадъра не е в неговия механизъм, а в историите, на които е станал свидетел.

Под неговия купол са се случвали най-невероятни неща: млади влюбени са споделяли първите си целувки под звуците на летния дъжд, деца са скачали смело в локвите, а уморени пътешественици са намирали подслон и утеха.

Дори и под сянката на чадъра на плажа човек пак почернява. Снимка: Пиксабей

В сянката на лятото: как ни пази плажният чадър

Лятото е времето, в което плажният чадър се превръща в най-верния ни приятел. Сядаме под него в най-горещите часове на деня - обикновено между 11,00 и 16,30 часа, когато ултравиолетовите лъчи са най-силни и опасни за кожата. Интересното е, че дори когато сме на сянка под чадъра, ние пак почерняваме. Пясъкът и морската вода действат като гигантски естествени огледала, които отразяват слънчевите лъчи към нас. Така тенът ни се получава плавно и безопасно, без риск кожата да пламне от изгаряне.

А замисляли ли сте се от какво са направени съвременните плажни чадъри? Днешните модели съчетават лекота и здравина благодарение на модерните технологии. Куполът на чадъра е изработен от специални синтетични материи като полиестер или оксфорд, които са обработени със защитно покритие (например UV филтри и водоотблъскващ слой), за да спират вредните лъчи и евентуален дъжд. Конструкцията (ребра и прът), от своя страна, вместо от тежко дърво от миналото, днес се прави от алуминий, стъклопласт (фибростъкло) или лека стомана. Стъклопластът е особено популярен, защото е изключително гъвкав и издържа на силен морски вятър, без да се чупи лесно.

Независимо от материалите и технологичните иновации правилната експлоатация и поддръжката остават ключови за запазването на плажния чадър. За да се предпази платното от избледняване и замърсяване, след края на сезона или при по-продължително ползване е препоръчително чадърът да бъде почистен с мек сапун и хладка вода, след което да се остави да изсъхне напълно преди прибиране. Друг важен елемент е стабилното му фиксиране в пясъка с помощта на специални свредла или здрави стойки. По този начин се предотвратява внезапното отнасяне на чадъра от морските пориви на вятъра, което може да застраши околните.

Макар технологичният напредък да ни предлага все по-сигурни средства за защита, най-важни остават разумните решения на открито. Съвременният плажен чадър е незаменим съюзник срещу прегряване и слънчеви изгаряния, но той изпълнява функцията си най-добре в комбинация с други предпазни мерки като слънцезащитни кремове с висок фактор, слънчеви очила и леки дрехи.

Така лятната почивка край морето остава изцяло приятна, пълноценна и най-вече безопасна за здравето на кожата.