Меди, който превърна раните си в песни, днес е жури в “Гласът на България”

Самият той изгря на екрана от този формат за таланти, а после едно "Не" от X Faktor не успя да го пречупи

Животът понякога пише най-добрите сценарии, а историята на Меди е точно такава. Върнете лентата точно 13 години назад. Едно момче стъпва на сцената на "Гласът на България" с надеждата някой да повярва в него. Столът се обръща, той влиза в отбора на Миро, а по-късно съдбата го изпраща и в тима на легендарния Данчо Караджов. Тогава участието му в шоуто приключва, но музикалният му път тепърва започва. Днес, над десетилетие по-късно, кръгът се затваря. Меди се завръща на същата тази сцена, но този път не за да бъде оценяван. Червеният бутон е в неговите ръце - той е новото лице в журито на "Гласът на България". Останалите са - Мария Илиева, Дара и Иван Лечев.

Меди е харесван и като мъж, и като музикант Снимка: фейсбук

Пътят между тези две срещи с прожекторите за Меди обаче, не е права линия. В него има откази, предразсъдъци, години на доказване, огромен успех и онази особена самота, която започва, когато музиката свърши и аплодисментите заглъхнат.

Меди, чието рождено име е Мехмед Гогов, е роден в Сандански на 16 юни, 1994 г.

Зад артистичното име Меди стои Мехмед Огнянов Гогов – момче, родено на 16 юни 1994 г. в Сандански и израснало в ромската махала на града. Музиката влиза рано в живота му и го отвежда в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка. Там той се учи как се пее и свири. Научава дисциплината, без която талантът лесно може да остане само обещание.

Свири на китара и тамбура, познава фолклорната традиция, но постепенно открива собствения си сценичен език. В него се срещат различни стилове, силният му баритон и емоцията, която ще се превърне в негова запазена марка. Произходът му обаче дълго време е негова болезнена тема. Меди признава пред Мон Дьо, че е израснал с усещането, че непрекъснато трябва да доказва стойността си.

„Когато растеш с предубеждения в хората – „този ще се върне там, откъдето е дошъл", „този не става за нищо" – в теб се заражда чувство, че трябва да им докажеш", казва изпълнителят.

Той не премълчава и факта, че в определен период се е срамувал от мястото, от което идва. Не заради близките си, а заради образа, който обществото често свързва с махалата.

„Срамувал съм се откъде идвам, заради тази група хора, които не държат да се образоват", признава Меди. Днес вече говори за произхода си без страх и без желание да се представя като жертва. Напротив – иска неговият пример да покаже, че човек не е длъжен да остане затворен в средата, в която е роден.

Певецът отказва и ролята на универсален защитник на ромската общност. За него принадлежността не освобождава никого от лична отговорност. Посланието му към децата от махалата е да изберат друг път – да се образоват, да работят и да бъдат добри граждани.

Така житейската му история постепенно се превръща в разказ за социално израстване – от ромската махала в Сандански през класните стаи на училището в Широка лъка до най-големите сцени в страната. А когато името му попада в престижна класация, Меди сам иронично предвижда как ще бъде разказана биографията му: „От махалата до „Форбс". Зад тази ефектна фраза обаче стоят години на учене, свирене, пеене и отказ да приеме, че чуждите предубеждения трябва да определят границите на неговия живот.

Едно „не", което не успява да го спре

Музикалният бизнес след "Гласът на България" го посреща с отказ. В същата година през есента Меди се явява на кастинг за "Х Faktor", но чува: "Ти не продължаваш". За мнозина подобна присъда би могла да бъде краят на една мечта. За него се оказва началото. Отказът не го кара да се откаже от музиката. Напротив – събужда ината му да докаже, че едно телевизионно „не" не може да определи целия му живот. Първите му истински пробиви идват след 2018 г. Песните му започват да трупат милиони гледания, графикът му се изпълва с участия, а името му бързо се нарежда сред най-търсените в попфолка. Меди обаче не разчита единствено на сензацията около себе си. Той гради публика песен след песен и постепенно излиза извън обичайните граници на жанра. Самият той ясно различава кратката популярност от дългия път на артиста. "Скандалът печели за кратко. Гласът печели кариера", казва Меди пред Мариян Станков–Мон Дьо по Нова телевизия.

Вместо да се примири с етикетите, които му слагат, певецът ги превръща в двигател. Вероятно точно оттам идва и постоянната му вътрешна необходимост да бъде по-добър – не само от останалите, а и от вчерашната версия на самия себе си.

Любовта на публиката е ежедневна битка

Популярността на Меди не идва от една песен. Той успява да създаде поредица от хитове, а характерният му глас започва да се разпознава още от първите тонове. Залите и клубовете се пълнят, песните му се споделят, а публиката вижда в него едновременно звезда и човек, който не се страхува да показва слабост. Той не приема тази любов за даденост. „Да задържиш любовта на хората, да задържиш вниманието на хората – това е истинска битка. Затова бих се нарекъл оцелял", признава певецът и допълва: „Не познавам успешен човек, който отделя време да критикува други. Успешният се фокусира върху себе си", казва той. Тъкмо този фокус му позволява да премине от изпълнител към продуцент. Създава собствен музикален лейбъл и започва да подкрепя млади артисти. Така още преди телевизионния формат влиза в ролята на наставник – човек, който не само стои под прожекторите, но помага и на други да намерят мястото си под тях. Обича да пее дуети, Галена му пасва като глас Снимка: фейсбук

Тишината след аплодисментите

„Сцената е толкова голяма, колкото е голямо сърцето на музиканта", казва Меди. Неговата сцена вече стигна до „Арена 8888 София". На 8 март 2026 г. той направи първия си голям самостоятелен концерт в препълнената зала. Вечерта беше замислена като поредица от хитове в личен разказ. Меди предварително обеща, че на този концерт публиката няма само да го слуша, а ще го опознае. „Всяка една моя песен е изживяна от действителни случки" обяснява музикантът. Един от най-големите му хитове „Да си тук" също е изживяна лична история. Текстът описва неговия собствен живот и реална раздяла с бивша негова приятелка. Меди споделя с Мариета Ангелова всичко, което е преживял, и грешките, които е допуснал, а тя превръща думите му в стихове. Песента става хит, но момичето, на което „никога цвете не подари" вече е щастливо с друг мъж.

Семейството е най-искреното му жури

Когато обаче самият Меди трябва да чуе безпристрастна оценка, той не я търси сред почитателите или музикалните критици. Макар да пази личния си живот далеч от любопитството, певецът е признавал, че единствените хора, на които има пълно доверие, са членовете на семейството му. Особено близък е с по-малкия си брат Сабатин, с когото често обсъжда бъдещите си музикални проекти. Допитва се и до баща си Огнян, защото е сигурен, че двамата няма да му кажат онова, което иска да чуе, а истината. На сцената Меди е уверен, емоционален и обграден от публика, но извън нея остава силно привързан към най-тесния си семеен кръг. Любопитното е, че като ученик Меди изобщо не слуша попфолк. Предпочита чуждестранната музика, а веднъж дори си навлича гнева на баща си, защото си купува албум на Мишо Шамара. „Наказван съм от баща ми, че съм си купувал албума на Мишо Шамара", разказва певецът в „Преди обед".

Извън прожекторите търси обикновени хора

Меди твърди, че между сценичния му образ и човека извън прожекторите няма голяма разлика. Определя се като усмихнат и позитивен и внимателно избира хората около себе си.

Най-добре си почива сред приятели, пред които не е длъжен да бъде звезда и може да бъде напълно себе си. Не обича затворените пространства и ходенето на кино, а предпочита компанията на близки хора. Другият му начин да се освободи от напрежението е фитнесът – когато поддържа форма, се чувства по-добре и психически, и ментално.