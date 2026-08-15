Доротея Тончева на 80 години - цигуларката на Бога, която времето не успя да укроти

Голямата актриса празнува юбилея си днес, остава в историята с „Бялата стая", „Черните ангели", „Шибил" и „Нона", а повече от четири десетилетия споделя живота си със Стефан Цанев

Днес Доротея Тончева навършва 80 години – юбилей, който тя посреща със същия свободен дух и неугасваща страст към сцената. Защото тя никога не е стояла спокойно в отредената ѝ роля – нито в киното, нито в театъра, нито в живота. Винаги е носила онази красива непокорност, която превърна героините ѝ в повече от образи от екрана и сцената.

80 години след рождението ѝ публиката продължава да я разпознава като дръзката Александра от „Бялата стая", бунтарката Катя от „Черните ангели", трагичната Рада от „Шибил" и силната Нона от едноименния филм по Йовков. Но зад всички тях неизменно присъства самата Доротея – темпераментна, свободна и безпогрешно истинска.

Времето може да превърне филмите в класика и старите фотографии – в история, но не успява да отнеме въздействието на големия актьор. На своя празник родената в София Доротея Тончева остава точно такава, каквато я помнят поколения зрители – с искра в очите, с аристократично присъствие и с характер, който никога не се е побирал в готови рамки. „Не ме вълнува кой какво ще каже за мен, нито какво ще напише, поне името ми да се изписва правилно", шегува се голямата актриса.

Киното съхрани красотата ѝ, театърът – силата на таланта ѝ, а животът ѝ подари една от най-ярките творчески и любовни истории у нас – тази със Стефан Цанев.

За Доротея актьорството никога не е било само професия, която да приключва със спускането на завесата или с последния снимачен ден. „Театърът за мен е кауза, а всяка роля – изповед", признава тя. И публиката го вижда - Тончева „влиза" в героините си докрай, преживява страстите и страховете им и дава частица от собствената си необуздана природа.

Голямата ѝ среща с киното идва с „Бялата стая" през 1968 г. В ролята на Александра тя застава до легендарния Апостол Карамитев. Партньорството с него се превръща в истинска актьорска школа, а изпълнението ѝ носи първата „Златна роза" за женска роля.

Филмът остава специален за нея не само заради отличието, а и заради уроците, които получава от Карамитев. Това е времето, в което младата актриса разбира колко много дисциплина, отговорност и човешка щедрост стоят зад привидната лекота на голямото изкуство. Доротея Тончева със Стефан Данаилов в лентата "Черните ангели" Снимка: Архив

Същата година Тончева се появява и като Рада в „Шибил" – екранизацията по Йордан Йовков, която и до днес се нарежда сред най-красивите и трагични произведения на българското кино. Нейната Рада е нежна и силна, обречена и свободна – жена, която избира любовта въпреки цената.

Истинската всенародна популярност обаче идва с „Черните ангели" на Въло Радев през 1970 г. Като бунтарката Катя, Доротея Тончева създава един от най-разпознаваемите женски образи в родното кино. Ролята ѝ носи втора „Златна роза" и я превръща в любимка на поколения зрители. Кадър от филма “Нона” на режисьора Гриша Островски

Катя е красивото момиче от екрана, но в него има плам, решителност и драматизъм. Тъкмо тази вътрешна сила Доротея успява да предаде без излишна показност – само с поглед, жест или промяна в гласа.

През 1973 г. идва „Нона" по романа „Чифликът край границата" на Йовков. В главната роля Тончева изгражда запомнящ се тандем със Стефан Данаилов. Нейната Нона е едновременно кротка и непокорна, уязвима и силна – жена, която носи в себе си цялата сложност на Йовковия свят.

„Бялата стая", „Черните ангели", „Шибил" и „Нона" остават сред емблемите на кариерата ѝ. Но когато говори за киното, актрисата не се вкопчва единствено в готовите филми и наградите. За нея най-важен винаги е бил процесът – срещата с режисьора, доверието между партньорите, разговорите и онова почти необяснимо съучастие, от което се ражда истинската роля.

Тя принадлежи на голяма епоха в българската култура – времето на режисьори като Въло Радев и Гриша Островски и на актьори като Апостол Карамитев, Стефан Данаилов и Георги Черкелов. Има шанса да работи с тях, но и силата да бъде равностойна част от това блестящо поколение.

Въпреки любовта на камерата към нея голямата страст на Доротея Тончева остава театърът. Там няма втори дубъл, няма монтаж и възможност за поправка. Всичко се случва в мига – между актьора и публиката. Именно тази опасност, тази абсолютна честност на живото присъствие я привлича през целия ѝ творчески път.

Стефан дошъл на гости и останал повече от 40 години

Извън сцената съдбата ѝ подарява друга голяма роля – тази на спътница на поета и драматург Стефан Цанев. Двамата се превръщат в една от най-разпознаваемите и обичани творчески двойки в България. Връзката им продължава и до днес, а Доротея разказва началото ѝ с неподражаемо чувство за хумор:

„Дойде у нас, в моя дом уж за малко, но забрави да си отиде. Аз съм разказвала тази история. И все ми е на гости Стефан. Когато обаче имаме битов проблем и му кажа: „Стефане, помогни", той отговаря: „Не мога, нали съм ти на гости". И така и двамата осъзнахме, че се обичаме, че ни е приятно да сме заедно", смее се Доротея.

Зад шегата стои цял един съвместен живот – споделени книги, спектакли, премиери, успехи, трудности и безброй разговори. Двамата успяват да съхранят любовта си с приятелство, самоирония и уважение към свободата на другия.

Доротея е до Стефан Цанев през десетилетията, в които той пише едни от най-важните си творби, а той е до нея в театъра и живота. И макар да са две силни и ярки личности, никой от тях не се опитва да превърне другия в своя сянка.

Може би точно в това се крие тайната на тяхната дълга връзка – в умението да останат заедно, без да престават да бъдат свободни. Доротея Тончева и Стефан Данаилов във филма “Черните ангели”

Най-красивото творческо обяснение в любов към Тончева остава „Цигуларката на Бога" – пиесата, която Стефан Цанев пише специално за жена си. В нея актрисата получава роля, създадена за таланта ѝ и сякаш по мярката на целия житейски и сценичен темперамент на актрисата. Произведението събира в едно любовта, изкуството, самотата и цената, която творецът плаща за дарбата си. За Доротея то е едновременно театрално предизвикателство и дълбоко лично признание от човека, с когото повече от четири десетилетия споделя живота си.

На самия си юбилей, актрисата говори за живота си без престорена тържественост и равносметка. „Не съм много по тези впечатляващи купони или чествания", казва тя. И на 80 не гледа назад с тъга, а напред – с любопитството на човек, който вярва, че още има какво да преживее.

„Какво повече да искам – имам покрив, щастлива съм с деца, имам кариера. Нашите юбилеи със Стефан бяха посетени от всичките ни деца и внуци. Голямо щастие е, едни си тръгват, други идват и не оставаме сами", усмихва се Доротея. „Шегувам се, че още чакам моя Поета да спечели много пари, за да отидем на околосветско пътешествие и аз да стана като американските бабички", смее се актрисата. Стефан Цанев, Доротея Тончева с Мариан Бачев и Ириней Константинов

В думите й се събира цялата вселена на Доротея – тя е земна, самоиронична и мечтаеща, благодарна за постигнатото, но все още готова за следващото приключение.

Фотографиите от младостта ѝ не предизвикват само носталгия. Те носят респект към един пълнокръвен творчески път, изживян с достойнство, страст и огън.