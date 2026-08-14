След 7 грешни опита израелската певица Нета най-накрая успя да познае града домакин на "Евровизия"

За пръв път израелската певица Нета Барзилай позна правилно кой ще е градът домакин на "Евровизия" 2027 след седем години грешни предсказания.

Певицата стана разпознаваема у нас и по света след участието си в песенния конкурс през 2018 г. Тогава тя спечели със своята нестандартна и поляризираща песен Toy и изпревари Кипър, който остана на втора позиция, с 93 точки.

Тогава Нета започна традиция. Всяка година след като се разбере кой е победител на финала на конкурса тя качва видео в социалните мрежи. В него тя предполага кой град ще е домакин през следващата година. Обикновено това се случва лятото, малко преди да се разбере официално.

Проблемът е че досега никога не е давала правилно предположение. Дори в социалните мрежи върви шега за това, че ако искате със сигурност да знаете кой град няма да е домакин, то тогава се доверете на Нета.

В годината, когато те беше победител, заложи на Йерусалим, но "Евровизия" се проведе в Тел Авив, след това предполагаше Амстердам, а градът домакин се оказа Ротердам.

През 2022 г. заложи на Рим, град домакин беше Турин. През 2023 г. предположи Манчестър, а се проведе в Ливърпул. През 2024 г. предположи Стокхолм, домакин беше Малмьо. През 2025 г. заложи на Женева, а конкурса беше в Базел. За 2026 г. предположи Инсбруг, но Виена беше домакин.

След толкова години най-накрая Нета Барзилай позна правилно кой град ще стане домакин на "Евровизия" за 2027 г., а именно Бургас.

Градът, който ще се превърне в музикална столица на Европа догодина, беше обявен на 13 август. от Европейския съюз за радио и телевизия и Българската национална телевизия.