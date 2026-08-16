Със стихове на Христо Фотев Петър Дочев се обясни в любов на Александра Фейгин

Двамата се запознали по време на интервю в телевизията

Позволи ми да мисля за тебе.

Да си спомня за тебе.

Отново

да се влюбя във тебе.

.....

Съществувай!

Неизвестно с кого —

съществувай!

Тези красиви стихове на поета Христо Фотев изрича актьорът и водещ Петър Дочев. Музата му е до него - на сцената, докато нежно рецитира поезията. Тя обаче не е актриса, а най-успешната ни състезателка по фигурно пързаляне през последните години - Александра Фейгин.

Съвсем изненадващо двамата се събират заедно на сцената по време на спектакъла “Кораб в сърцето” - проект, който съчетава драматичен театър, поезия и фигурно пързаляне върху сцена от истински лед. В него актьори пресъздават думите, поезията и живота на Христо Фотев, но не само рецитират, а и пеят и активно партнират на спортистите върху леденото поле. Чрез сложни хореографии, танци и фигурно пързаляне фигуристите визуално материализират усещането за морето, любовта и копнежите, заложени в лириката.

Точно тази симбиоза между Петър Дочев и Александра Фейгин излиза извън ледената сцена. Красиви романтични кадри от обща почивка извън България подсказа, че двамата са двойка. Разбира се, техните последователи веднага ги поздравиха в коментарите и им пожелаха щастие и много любов.

Общият спектакъл

най-вероятно ги събира,

но двамата се запознават заради интервю по телевизията. Като водещ на сутрешното предаване по Би Ти Ви Петър Дочев интервюира Фейгин. Той обаче е на “неин терен” - на ледената пързалка, където тя го учи как да се движи. Репортажът е от април миналата година и преминава в шеги и закачки как той не успява да се задържи на леда и едва не пада.

Фейгин отново гостува при Дочев в “Преди обед” на 2 април тази година след завръщането си от световното по фигурно пързаляне в Прага. Двамата представят и спектакъла, в който участват. Актьорът и водещ участва в общ спектакъл с фигуристката.

“Актьорите сте доста по-различни от нас, доста позитивни. За нас е много важно да се научим как да изразяваме емоция на сцена. Вие сте живият пример, от който може да се поучим”, казва Фейгин, а Дочев я допълва, че актьорите пък трябва да се научат на дисциплината на спортистите.

“Аз съм почитател на фигурното пързаляне, от години го следя. Толкова красиво, с телата си фигуристите правят поезия. Прилича на техниката “сфумато” за рисуване във въздуха с тялото.

Впрочем Александра Фейгин е най-хубавото (във всякакъв смисъл) нещо, което се случи в българското фигурно пързаляне след двете световни титли на Албена Денкова и Максим Стависки при танцовите двойки.

Индивидуалната ни състезателка всъщност е родена в Йерусалим на 22 декември 2002 г. и започва да се занимава с кънки, когато е на 7. В България пристига с баща си (бивш хокеист) и започва да тренира в клуба на Албена и Максим, където основен двигател е Силвия Цветанова - майката на Денкова. Треньори са Ина Демирева (сестрата на Албена) и нейният съпруг и бивш руски състезател Андрей Лутай.

Бавно и полека Фейгин се пързаля към европейския елит, за да стигне до 11-ото място на континенталното първенство в Минск през 2019 г. Малко по-късно през същия сезон стана 17-а на световното в Сайтама. Тогава в интервю за “24 часа” разказа, че се е занимавала също с гимнастика и плуване, но е избрала фигурното пързаляне. Сподели, че една от мечтите е да участва на олимпиада. Това стана факт и тя представи България на зимните игри в Пекин през 2022 г. (23-а) и малко по-рано този сезон в Милано и Кортина д'Ампецо. В Италия обаче остана 28-а и не можа да влезе във волната програма. След състезанието

Фейгин намекна, че може да се откаже от спорта,

но поне засега това не се е случило за радост на феновете на фигурното пързаляне.

На откриването на игрите в Милано и Кортина Саша (така я наричат по-близките) бе знаменосец на българската делегация на церемонията на легендарния стадион “Джузепе Меаца”. Двамата участват в спектакъла “Кораб в сърцето”

В Италия се случи и друго интересно - от Vogue определиха 23-мата най-стилни олимпийци и сред тях попадна нашата фигуристка.

“Александра Фейгин е истински застъпник на концептуалната тенденция с абстрактната бродерия, която превръща състезателния тоалет в артобект. Неутралните, но топли тонове, семплите, но въздействащи линии – това е “лукс”, който не мълчи, защото креативността, съчетана с майсторско изпълнение, надделява”, написаха от модната библия. Автор на тоалета бе дизайнерът Бояна Захариева.

Участието на Фейгин в риалити предавания определено я направи по-известна и сред хората, които не се интересуват толкова от спорт. Самата фигуристка прие с ентусиазъм новата реалност и заплува със завидна увереност в социалните мрежи, където редовно споделя снимки и сторита.

Голяма част са свързани с нейните рекламни ангажименти. Но от Instagram стана ясно за битовия инцидент, който ѝ се случи преди време.

“Чаша ми преряза половината

ръка, но съм наред,

просто ще бъда малко като Франкенщайн”, написа Фейгин към снимка, на която показа превързаната си ръка от китката до лакътя.

В следващо видео фигуристката обясни, че раните са три и доста дълбоки и са засегнали мускул. В кариерата си на леда Александра е минала през немалко контузии, една от които бе изскочила капачка на лявото коляно.

Премина и през почти публична раздяла с републиканския шампион по плуване Георги Янев. Двамата се запознаха в “Игри на волята” през 2022 г. Тогава Георги беше на 21, а Фейгин - на 19. Като професионални спортисти, бързо откриха общ език в предаването. Първоначално се чувстваха аутсайдери в племето заради силните коалиции около тях, което ги подтикна да се държат заедно. Постепенно Георги започна открито да показва симпатии и да защитава Фейгин по време на номинации и съвети въпреки стратегиите на останалите играчи.

Симпатиите им станаха очевидни за зрителите още в предаването заради размяна на погледи и жестове на близост. Самата Фейгин по-късно сподели, че Георги е бил нейната най-голяма опора в моменти на глад и психическо изтощение. Тяхната истинска романтична връзка започна веднага след като отпаднаха от формата. Извън камерите те обявиха официално, че са заедно, и останаха двойка в продължение на близо три години - до май 2025 г. Двамата подсказват, че са двойка още в началото на годината. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Сега Георги се развива като фитнес модел и инфлуенсър, след като натрупа известност заради популярното онлайн риалити “Къщата на инфлуенсърите”.

Той спечели формата, но загуби Фейгин

След излизането му двамата се разделиха. По-късно спортистката разказа в подкаст, че веднага е усетила, че нещо не е наред.

“Не съм публикувала нищо за раздялата с Георги, тъй като беше публична връзката ми с него. Реших да си замълча и просто хората да говорят каквото искат. Не исках да съм дребнава. Истината е такава, че аз приключих връзката. Виждах, че няма да станат нещата, гледаме по различен начин на нея”, разказа тогава Александра.

По думите ѝ Георги много лесно приел раздялата им и тогава тя разбрала, че в сериозна връзка никой не би реагирал така и би опитал да разреши проблемите им. “Оценява ме какъв човек съм, подкрепя ме за спорта, но най-неприятно ми стана, че бях много бързо заменена, и то от човека от следващото предаване”, обясни спортистката.

Именно в “Къщата на инфлуенсърите” Георги се запознава с новата си любима - модела и начална учителка Весела Тенева.

Зад гърба си Петър Дочев също има прясна раздяла

Осем години той беше във връзка с колежката си Ирмена Чичикова. Двамата се запознават на театралната сцена, но любовта им не пламва веднага, дори напротив - Дочев две години се бори да спечели Ирмена. Освен в живота си партнират и в професията, но не натрапват отношенията си с много общи снимки и интервюта. Заедно създават спектакъла “Дъх” - съвременна любовна драма от световноизвестния британски драматург Дънкан Макмилан. Историята проследява млада, интелигентна и силно рефлексивна двойка, която е изправена пред дилемата дали да има дете в свят, застрашен от екологична катастрофа, пренаселване и политическа нестабилност. Спектакълът се играе с успех, но само две години след премиерата му е свален от афиша на “Топлоцентрала”. Още тогава последователи питаха в социалните мрежи каква е причината да спрат да го играят и да не би да се разделят. Петър Дочев публикува тази снимка, на която Фейгин е в гръб. Снимка: Инстаграм

Иначе двамата си партнираха и в сериала “Тревожност”, който се излъчваше по БНТ. От малкия екран Петър Дочев е известен и с ролите си в сериалите “Пътят на честта”, който се излъчваше по Нова тв, “Вина” - продукция на БНТ, както и в най-новия от тази година - “Вяра, надежда, любов” по БТВ. Участва и в българското предложение за “Оскар” - филма “Триумф” с Мария Бакалова.

Роденият в Бургас актьор завършва НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” през 2015 г. в класа на проф. д-р Атанас Атанасов. Любовта към сцената влиза в живота му случайно – заради момиче. Като тийнейджър попада в самодейната театрална група към училището си в родния си град. Преди това мечтае за кариера, свързана с география, международни икономически отношения или дипломация. Неговата учителка забелязва таланта му и го насочва към НАТФИЗ.

“Тя ме свърза с поета и режисьор Симеон Димитров, който ми разказа за Караваджо, Микеланджело, Жак Превер. Научи ме да разпознавам добрата поезия, изразните средства, да търся сюжетите и стила в щрихите. Да разбирам изкуството, но с уговорката, че е по-добре да не го разбираш докрай”, разказва Дочев в подкаста “24 часа от живота”. Петър Дочев публикува кадър как двамата се държат за ръка, но се виждат само сенките им.

Веднага след дипломирането си става част от трупата на Младежкия театър “Николай Бинев”. Играе и на сцените на Народния театър “Иван Вазов”, Драматичния театър в Пловдив, както и в театрална работилница “Сфумато” и театър “Азарян”.

През 2023-а той зае мястото на дългогодишния водещ Александър Кадиев, който се сбогува с предаването “Преди обед” след 12 години в ефир. В началото се съмнявал, че ще се справи, и голямото му притеснение било дали зрителите ще имат търпение към него и дали ще му позволят да се учи пред тях.

“Телевизията ми даде поле за нови умения, както и възможността да се уча от страхотни професионалисти. Това беше основната причина да приема работата”, казва Дочев в подкаста.

Сега той се справя успешно в ролята си на водещ, като успя да изгради собствен, по-премерен и интелигентен стил.

