90 хил. евро за 53 квадрата - не да го купиш, а за 6 нощувки

Още с обявяването на града домакин много от местата за настаняване в Бургас се оказаха заети или прекалено скъпи

90 хиляди евро излизат 6 нощувки - от 11 до 16 май догодина, в наистина луксозен апартамент в жк. “Славейков” в Бургас. За двама души, които ще спят на изискана спалня и ще се къпят в баня, облицована с черен мрамор. Могат да ползват и съвременно обзаведена кухня, но дотук се простира обширността на жилището, защото то е само 53 квадрата. Това показва обява, която излиза в най-голямата българска платформа за продажба и наемане на имоти - imot.bg.

Сред предложенията в booking.com, където е много по-вероятно да ровят в момента многобройните фенове на Евровизия от чужбина, предложенията са далеч по-скромни. Например апартамент от 70 квадрата в квартал “Сарафово”, където шестте нощувки в дните на фестивала излизат само 25 хиляди евро. За двама души. В съвременна кооперация, около която, ако се вярва на снимките, има достатъчно места за паркиране.

Има и нещо, наречено вила “Камелия”, което поне според обявата е с 10 спални и се дава под наем за същия период срещу 21 хиляди евро, а това на фона на горните предложения е направо без пари.

Ако в Бургас някому се струва прекалено скъпо, а иска непременно да е там през седмицата на конкурса, може да отиде до Слънчев бряг. Има хубав път с две платна и ако няма задръствания, с кола се стига за двайсетина минути. Там същата платформа показва обаче предложения от рода на апартамент от 60 квадрата с цена 45 хиляди евро за същия период. При това цената е намалена, само дето не може да се види каква е била предишната.

Може би хотелите в града и околностите са по-евтини, но това няма как да се разбере към момента. Бързата проверка още минути след като кандидатурата на Бургас бе потвърдена, показа, че 97% от леглата в хотелите в града не са налични за този период.

Те не са резервирани и едва ли са платени - просто още когато се разбра, че се избира само между Бургас и София,

хотелиерите сами са блокирали

резервациите за май,

докато не се изяснят нещата. Това се случва по чисто софтуерен път и дори няма нужда хотелиерът да се намесва - системата поне за големите хотели е така направена, че цените на нощувките не са статични, а се определят в зависимост от натоварването. Щом се установи голямо търсене, цените автоматично се покачват, а при определени случаи стаите дори може да се блокират. После се появяват, но на много по-високи цени.

Същата проверка “24 часа” направи за софийските хотели и стаи под наем още в дните след победата на Дара на тазгодишната “Евровизия”. Ситуацията беше аналогична - хотелите бяха блокирали резервациите, а цените на квартирите под наем бяха скочили до небесата, при това без изобщо да е ясно кога ще се състои конкурсът догодина, нито къде точно.

“Забелязва се повишено търсене на хотелски легла за месец май догодина. Още не са на 98% заети, но очаквам да доближат тази цифра”, коментира Веселин Налбантов, крупен хотелиер в Слънчев бряг и зам.-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Според него домакинството на Бургас за “Евровизия” е уникален шанс за туризма ни и същевременно голяма отговорност на властите е да не се изложим пред туристите.

“Другата седмица смятам да организираме една среща с кметове и представители на държавата, за да начертаем план за справяне с предизвикателствата, които ни очакват като хотелска база и обществена инфраструктура в Слънчев бряг преди “Евровизия”, коментира Налбантов. Сред тях са и цените на предлаганите услуги, които не трябва да отблъскват туристи.

Повечето хотели в Слънчев бряг работят на миналогодишните цени, впечатлението, че е скъпо, идва от търговските обекти по тротоарите. Крайно време е да се премахне това тротоарно право, казва Налбантов.

Двама собственици на хотели с 3 и 4 взезди, отдалечени на повече от 5 км един от друг, потвърдиха, че вече има направени едноседмични резервации за май догодина.

“Ние приветстваме избора на Бургас за домакин на “Евровизия” и през цялото време бяхме за това. Конкурсът ще бъде възможно най-блестящото откриване на новия летен туристически сезон и аз вярвам, че градът ще се подготви достойно за него.

Неизбежно е в такива случаи

да има спекулации с цените,

но легловата база в Бургас и близките селища е толкова голяма, че скоро цените ще се уравновесят, защото предлагането е доста голямо”, коментира пред “24 часа” Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, който обединява големите инвеститори в туризма.