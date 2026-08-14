Бурни страсти около домакинството на "Евровизия" в Бургас

Защо Бургас, а не София - разгорещен спор в социалните мрежи, след като стана ясен домакинът на песенния конкурс догодина

“Браво, Бургас! Страхотно стратегическо решение на организаторите. Така ще популяризират още повече туризма ни и България.”

“Браво! Честитоооо ! Красив и подреден град. Ще ни отсрами!”

“Положителното от тава, че Бургас ще прави “Евровизия”, е, че залата в София няма да е затворена два месеца и ще си има концерти.”

“Голем смях. Всеки от останалите градове претенденти бяха по-добър вариант от Бургас.”

“Редно е да е в София.”

“Аз съм от София, но се радвам, че няма да бъде в София. Бургас е по-красивият град.”

“Като българин се радвам, че “Евровизия” ще бъде в България, но като човек, който познава Бургас, ми е трудно да приема, че това е бил най-логичният избор пред София.”

Това са малка част от стотиците коментари в социалните мрежи, след като Бургас бе избран за града, в който ще се проведе конкурса “Евровизия” догодина. Защо не в София, попитаха мнозина и дори

видяха политически сметки в избора на града

“Апликационната форма беше повече от 80 страници, с много допълнения, таблици, скици и диаграми. Основното е спортната зала “Арена Бургас” - това е най-новопостроената зала в България. Когато я изграждахме, бяхме предвидили освен мащабни спортни събития в нея да се случват и музикални събития. И заради това ние сме с една идея по-добре подготвени.” Това каза кметът на Бургас Димитър Николов по БНТ и сякаш сам отговори на въпроса “Защо Бургас, а не София?”.

Кметът на Бургас Димитър Николов и генералният директор на БНТ Милена Милотинова подписват договора за домакинството на конкурса догодина. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ



“Искам да поздравя кмета на Бургас Димитър Николов. С него се познаваме доста преди да стана кмет. Надявам се да се справят добре, защото за “Евровизия” най-важното е как стоим като държава. Да се възползваме всички от този невероятен шанс, който ни беше даден от Дара и както беше заявено, да бъде направен един държавен празник и във всички градове да има събития”, коментира кметът на София Васил Терзиев. На въпрос дали приема загубата за личен провал, каквито спекулации се появиха,

Терзиев заяви: “Свикнал съм”

Всъщност домакинството на Бургас, а не на столицата няма да е прецедент за “Евровизия”. В 70-годишната си история конкурсът се е провеждал и в други големи градове като Ливърпул, Малмьо, Ротердам, Базел, Торино. През 2023 г. “Евровизия” носи на Ливърпул икономически ефект от 66 млн. евро, през 2024 г. - 40 млн. евро за Малмьо, а през 2025 г. - 58 млн. евро за Базел.

“Повечето от световните фестивали са на екзотични места - Сан Ремо, Сопот. Бургас е един много достоен град, който трябва да направи реклама на България пред 4 милиарда и половина публика, която гледа “Евровизия”. Няма никакъв момент за притеснение, че е избран Бургас”, каза Орлин Горанов по Би Ти Ви.

Работата по провеждането ѝ през 2027 г. е вече в ход. “Много неща трябва да се направят, предизвикателството е голямо, както при всички провеждани подобни конкурси. Започваме подготовката, планирането на събитията вътре в арената, организацията на сцената, различните дейности, които ще се проведат там. Но и в целия град, защото ще има много други съпътстващи събития”, обясни Дейв Гудман, директор “Комуникации” в EBU. “Евровизия 2027” в Бургас ще носи истински български дух и ще бъде празник, който обединява хората чрез музиката”, каза и директорът на конкурса Мартин Грийн.

Залата, където ще се проведе "Евровизия" в Бургас СНИМКА: "24 ЧАСА"

Двата му полуфинала ще са на 11 и 13 май, а големият финал - на 15 май, като се очаква концертите да привлекат милиони зрители пред екрана от цял свят.

Очаква се съвсем скоро да стане ясен изпълнителният продуцент

и креативен директор на изданието у нас. Пространствата на арената в Бургас ще трябва да бъдат разпределени до 30 септември. Според плана прогнозен бюджет трябва да бъде изготвен до 10 октомври, а креативната концепция и визуалният дизайн да бъдат завършени до 15 декември. Водещи и сценаристи трябва да бъдат избрани между ноември 2026 г. и април 2027 г. Изграждането на сцената и техническите репетиции са планирани да се проведат от средата на март до края на април. Т. нар. евроградче - специално изграденото пространство, където почитатели и гости на града се събират, за да гледат концертите на големи екрани, ще работи от 13 април до 31 май. То ще е в центъра - в сърцето на града.

За първи път у нас “Евровизия” ще се проведе по нови правила, след като EBU актуализира регламента. От догодина страната победител няма автоматично да става домакин на следващото издание, ако въоръжен конфликт или друга ситуация застрашава сигурността и стабилността. При необходимост EBU ще може да възложи независима оценка на риска, след която ще се решава дали победилата телевизия е в състояние безопасно да организира конкурса. Ако това не е възможно, EBU ще избере друг домакин. Промяна има и при правилата за изпълненията на сцената - основният певец или певци трябва задължително да изпълняват главната мелодия на живо. От 2027 г. всички изпълнители трябва да са навършили 18 г. към деня на първата си репетиция. Досега минималната възраст беше 16 г.

Досега 18 страни са заявили участието си в “Евровизия 2027”. Сред тях ще са Северна Македония, която се завръща в конкурса, и Канада, която ще дебютира в надпреварата.