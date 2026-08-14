Кание Уест отложи концерта, заради който преместиха мача на "Левски" от Алмати

Кание Уест отложи концерта си в Алмати, след като феновете вече се бяха събрали на стадиона.

Заради събитието реваншът на "Левски" от третия предварителен кръг на Шампионската лига срещу местния "Кайрат" във вторник беше преместен от бившата столица на Казахстан в град Туркестан.

"Сините" биха 1:0 с гол на Рейналдо, в първия мач резултатът беше същия и българския шампион ще играе с гръцкия ОФИ за влизане в групите на най-комерсионалния клубен турнир.

Рапърът обяви отлагането на изпълнението си поради метеорологични условия приблизително 15 минути след планираното начало на концерта. Шоуто на Централния стадион в Алмати трябваше да започне в 21 часа местно време, но зрителите бяха допуснати в залата от 16 часа.

„Здравето и безопасността са наш приоритет. Ще се видим утре", написа Кание в X.

Няколко часа преди концерта Алмати беше засегнат от масивно прекъсване на електрозахранването в Централна Азия. Токът спря в няколко области на Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан. В Казахстан се съобщава за прекъсване на електрозахранването с високо напрежение на KEGOC и задействане на аварийни системи за безопасност; в Алмати затъмнението също така доведе до спиране на някои светофари. Самият музикант отдаде отлагането на концерта на метеорологичните условия, а не на прекъсванията на електрозахранването.