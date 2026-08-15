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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23393479 www.24chasa.bg

В Тиендзин стартира „Кино карнавал на КМГ“

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 14 август в Тиендзин стартира „Кино карнавал на Китайската медийна група", съобщава КМГ. Събитието е част от мащабната мултимедийна инициатива на медията, която обединява премиери на нови филми, представяне на филмовата индустрия, тематични базари, кулинарни и културни продукти, както и преки онлайн продажби.

Инициативата „Кино карнавал на Китайската медийна група" се провежда в различни градове в страната и е изградена около модела „Кино+", който съчетава филмовото изкуство с културата, туризма, търговията и други сфери.

На събитието в Тиендзин присъства заместник-началникът на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на Китайската медийна група Шън Хайсюн.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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