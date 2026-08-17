Два пъти "да" за Рачков - любимата му Виктория прие да му стане жена, а Стоичков - кум

Актьорът импровизира на финала на моноспектакъла си в Античния театър, за да получи потвърждение от годеницата си

Знам, че понякога съм нетактичен, знам, че понякога не ти обръщам внимание, знам, че някой път те пренебрегвам, знам, че сигурно съм егоист, но знам едно - че те обичам. Затова пред тези 70 души те питам тази година ще се омъжиш ли за мен, да ми потвърдиш. Би ли се омъжила за мене?

Не пред 70 души (бройка, казана на шега от Митко Рачков), а под бурните аплодисменти на 3000 зрители в Античния театър обичаният актьор поиска повторно ръката на любимата си Виктория Кузманова. Просълзена и развълнувана, тя отговори: “Да”, а часове по-късно публикува клипче от предложението в социалните мрежи.

Съгласието ѝ Рачков получи и през януари, когато на откриването на козметичния си салон в София тя показа годежния пръстен с голям диамант, получен от него.

Този път на финала на моноспектакъла си “Рачков и жените”, който представи на 14 август в Античния театър в Пловдив, актьорът слезе в оркестрината, откъдето го гледаше Виктория, за да я попита отново. Секунди след отговора ѝ той застана пред големия Христо Стоичков, който заедно със съпругата си Мариана видя романтичното предложение от първия ред. Пред публиката в Античния театър Димитър Рачков пита Христо Стоичков дали ще му стане кум. СНИМКА: ФЕЙСБУК ПРОФИЛ НА ВИКТОРИЯ КУЗМАНОВА

- Абсолютно импровизирам в момента. Г-н Стоичков, искам най-официално да ви попитам: бихте ли ни станали кумове? - поинтересува се Рачков.

- Да имаш здраво семейство, Димитре. Трябва да тръгнеш по моя път - каза Камата.

- Да стана футболист - вметна шеговито актьорът.

- Да тръгнеш от Пловдив. Аз се ожених в Пловдив преди 38 години.

И прие да са кумове.

- Ако не ми донесеш микровълнова на сватбата, ще я повторим - разсмя се Рачков.

Така любовно завърши представлението в Пловдив, продължило два часа и половина с истинските истории на актьора. Те започват с първата жена в живота му - майка му, след което преминават през актрисата и сценарист Христина Апостолова, с която има син Димитър, и тв водещата Мария Игнатова, с която е най-дългата му връзка. Накрая Рачков, след като разказва, че никога досега не се е женил, макар да е на 53 години, стига и до Виктория, с която по всичко личи, че е готов да сключи брак.

