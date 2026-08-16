Радина и любимият ѝ Пламен Димов са семейство, но само в театрална съдебна сага

Преди премиерата на Бродуей Радина Кърджилова ще блесне в българския вариант на Inter Alia (“Наред с всичко останало”) - една от най-обсъжданите нови пиеси в световния театър.

Актрисата, носител на “Икар” и “Аскеер”, влиза в ролята на съдия Джесика Паркс – рок звезда в съдебната зала, блестяща, уверена и безкомпромисна. Но тя е и съпруга, майка и приятел – жена, която умело съчетава тези роли inter alia. До момента, в който собственият ѝ син се оказва в центъра на случай, който поставя под съмнение всичко, в което вярва, а професионалните ѝ принципи се сблъскват с най-първичния човешки инстинкт – този на майката, която безусловно защитава детето си.

В образа на съпруга на Джесика влиза Пламен Димов - носителят на “Икар” 2026 за водеща мъжка роля, с когото са двойка и в живота. Двамата актьори, които са на щат в Народния театър, не за първи път делят сцената. Досега са играли заедно и във “Венецианският търговец”, “Хага”, “Разходка с Гогол”. Студентите Андрей Трифонов и Петър Каменов ще се редуват в ролята на сина, който се превръща в център на моралния разлом в съдийското семейство. Режисьор е Крис Шарков.

Автор на театралния феномен е Сузи Милър, чиято предишна пиеса - моноспектакълът Prima Facie, също постига световен успех и се играе трети сезон у нас от Елена Телбис.

Само година след премиерата си Inter Alia вече е международно събитие. Играе се в Кралския национален театър в Лондон, преминава през разпродаден сезон в “Уест Енд”, а в края на 2026 г. излиза и на Бродуей. В главната роля в оригиналната англоезична продукция е една от големите звезди на световното кино – Розамунд Пайк (“Не казвай сбогом”, “Солтбърн”, “Гордост и предразсъдъци”). Изпълнението ѝ носи наградата “Оливие” за най-добра актриса и отличието на британската театрална критика.

