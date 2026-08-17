Кристиано Роналдо и Джорджина планират голяма сватба след тайната церемония в Португалия

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Те се появиха на корицата на Vogue

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са разменили брачните си обети във всекидневната на дома си в Португалия. Двамата са избрали интимна церемония в тесен семеен кръг, превръщайки сватбения си ден в символично завръщане към началото на тяхната любовна история, съобщава "Дейли мейл".

На фона на множеството спекулации около големия ден двойката изненада мнозина с изключително семплата си сватба. Церемонията започнала в дома им, а след това двамата се отправили към близка църква, където Джорджина „не успяла да сдържи сълзите си".

В интервю за Vogue, публикувано в лятното дигитално издание на списанието,Джорджина разказва:

„Избрахме да го направим във всекидневната на дома ни, където закусваме, обядваме и вечеряме и където живеем истинския си живот...

След 30 години искам децата ни да си спомнят, че на тази маса се е случило нещо прекрасно – там са били сватбените обети на техните родители."„Когато бях малка, мечтаех за най-големия замък, най-пищната каляска, най-дългата рокля и корона, обсипана с диаманти. А сега казвам: не. Искам нещо интимно, с моя партньор и нашите деца, у дома."

Въпреки това Джорджина признава в интервюто, че в бъдеще двамата планират да организират и „голяма сватба", на която да отпразнуват брака си с по-широкия кръг от семейство и приятели. Тя обаче не разкрива допълнителни подробности за плановете им.

Друг изненадващ детайл от сватбения ден е изборът на облекло. Двойката обяснява, че и двамата са заложили на Gucci заради символиката – именно в магазин на марката в Испания са се запознали преди години.

Те определят избора като момент, който „затваря кръга" и връща историята им към самото начало.

Джорджина е била облечена в прозрачна бяла риза и пола, сатенени обувки и блестящи диамантени бижута от Chopard.

Кристиано, от своя страна, е избрал специално изработен светлобежов памучен костюм, тениска и мокасини. Децата на двойката също са били облечени в еднакви тоалети.

„Той няма да ни облече официално. Не искахме да превръщаме ден, който е толкова прост и специален за нас, в нещо, в което сме облечени като за костюмирана церемония", обяснява Джорджина.