Мадона нае яхта на остров Корфу за рождения си ден

Американската попзвезда Мадона е отпразнувала 68-ия си рожден ден на гръцкия остров Корфу заедно с членове на семейството и близки приятели, за чието пристигане е ангажирала частен самолет, съобщава британският в. „Сън", цитиран от БТА.

Мадона е избрала за едноседмичния си престой уединена вила в северната част на острова, която разполага със собствен достъп до морето и частно пристанище, а за празненствата певицата е наела яхта.

По информация на „Сън" сред гостите на рождения ден на звездата на 16 август са били приятелят на Мадона Аким Морис, синът ѝ Роко Ричи и дългогодишната ѝ приятелка, шведската дизайнерка Беа Окерлунд. Певицата е организирала и вечеря на открито с традиционна гръцка кухня и местна музика, твърди изданието, позовавайки се на свои източници.

По време на престоя си в Гърция Мадона е посетила и Варлаамския манастир в Метеора. Според „Сън" тя е пътувала до района с частен хеликоптер и е провела среща с игумена на манастира.

Мадона е поредната световноизвестна знаменитост, избрала Гърция за лятната си почивка. Според сайта "Грийк рипортър" (Greek Reporter) през това лято страната са посетили и актьорите Матю Макконъхи, София Вергара и Кейт Хъдсън, както и Джъстин и Хейли Бийбър и други известни личности.