Започна подготовката на „Арена Бургас“ за „Евровизия 2027“

Подготовката за "Евровизия 2027" в Бургас вече започна. Започнаха огледи на зала "Арена Бургас", в която през май догодина ще се проведе песенният конкурс. В морския град вече започна работа по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на конкурса.

Целта е да видя залата, в която ще бъде шоуто и в която БНТ ще стационира много техника. Да видя прилежащите терени, къде ще бъдат стационирани тези 8 подвижни телевизионни станции, които БНТ като телевизия домакин и реализатор на шоуто, ще трябва да наеме. Да видя пространствата. Изключително съм доволна от това, което виждам, защото виждам, че навън машините вече работят по заравняването на терена, там, където ще бъде стационирана част от техниката, за което поздравления. Виждаме, че се работи в сроковете, които се очакват да не кажа, че и по-бързо", каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

По думите ѝ БНТ като телевизия домакин ще бъде основният организатор на продукционното шоу в тясно сътрудничество с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Милотинова подчерта огромния международен и дигитален обхват на конкурса. Тя посочи, че само съдържанието, свързано с "Евровизия", е достигнало до десетки милиони потребители в социалните мрежи, а излъчването на конкурса достига до многомилионна международна аудитория. „Десетки милиони, по-скоро стотици милиони хора ще могат да видят това, което направим тук със съвместни усилия", каза тя.

В офертното предложение описахме, че ремонтните дейности по прилежащите терени ще започват в началото на септември. За да си спестим достатъчно време започнахме още миналата седмица, това ще ни даде повече свобода да реагираме своевременно. Тук днес наблюдаваме и как ще се ситуира и самата сцена, аз съм убеден, че ще се справим, защото моят екип вече е мотивиран, мобилизиран и няма какво да се бавим", каза кметът на Бургас Димитър Николов.

„Домакинството не е финалната точка, тя е началото. Финалът ще бъде на 15 май, а на 16 май аз искам да имам възможността с госпожа Милотинова да обявя, че България се справи изключително успешно", заяви Николов. По думите му целта е България да постигне рекорди като домакин, а всички гости и участници да си тръгнат доволни от организацията и от посрещането.

Предстои работа по транспортната и глобалната логистика – въздушни връзки, автобусен транспорт и шатъли, както и координация с транспортни фирми, туроператори, хотелиери, ресторантьори и службите, които ще отговарят за сигурността. „За нас е много важно всички делегации, всички екипи, които пристигнат в България, наистина да се почувстват като у дома си", каза кметът на Бургас.

Той призова "Евровизия" да бъде тема, която обединява България, а домакинството да се използва за представянето на страната и региона пред света – не само като туристическа дестинация, но и като място с богати културни и фолклорни традиции.

Предстои БНТ и Община Бургас да обявят необходимите административни процедури и обществени поръчки. Първата ключова задача е проектът за сцената, около който ще бъде изградена концепцията на шоуто. След него ще стане ясно и разпределението на местата за зрителите. Милотинова отбеляза, че процедурите не са кратки, но към момента подготовката върви в срок. Тя допълни, че БНТ работи по подготовката още от победата на България във Виена на 17 май.

И Николов, и Милотинова подчертаха, че Евровизия трябва да се усеща не само в залата, в която ще се проведат полуфиналите и финалът, а в целия Бургас и региона. Кметът очаква домакинството да има положителен ефект и върху бизнеса и туризма. Той заяви, че вече е разговарял с големи и средни хотелски вериги и представители на различни категории места за настаняване, като подчерта, че не трябва да се допуска необосновано повишаване на цените, което би могло да навреди на имиджа на Бургас и България. „Изключително важна е репутацията ни", каза Николов.

Той припомни и опита на Бургас в организирането на големи събития, както и изградената през годините инфраструктура за сигурност. Милотинова от своя страна даде висока оценка на начина, по който Бургас е посрещнал новината за домакинството. Тя посочи като пример организирания флашмоб и реакцията на жителите на града.

„Всъщност Евровизия трябва да се чувства в целия град, а не само в мястото за провеждане на полуфиналите и финала. Не само в целия град, но и в целия регион", каза Милотинова. По думите ѝ редица европейски градове, които не са столици, вече са били домакини на конкурса и са се справили успешно. Сред тях тя посочи Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам и Торино.

„С този мотивиран екип, който имате, с още по-мотивирания и професионален екип на БНТ и с подкрепата на EBU мисля, че ще направим нещо впечатляващо", заяви Милотинова.