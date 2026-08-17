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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23402597 www.24chasa.bg

Джони Деп преговаря за участие в новия филм от поредицата "Карибски пирати"

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КАДЪР: Екс/@cinebreakfr

Известният продуцент Джери Брукхаймър съобщи, че се водят преговори с холивудския актьор Джони Деп за участието му в шестия филм от поредицата "Карибски пирати", пише електронното издание "Дедлайн".

"Водим преговори с Джони, работим по сценария и се надяваме, че ще успеем да реализираме проекта", каза Брукхаймър, цитиран от изданието.

Същевременно, според информация на източници на "Дедлайн", в следващия филм героят на Джони Деп - капитан Джак Спароу, вероятно ще бъде второстепенен персонаж, а не главен герой, пише БТА. 

Предишният филм от поредицата - "Карибски пирати: Отмъщението на Салазар", излязъл на екран през 2017 г., събра около 794 милиона щатски долара в световния боксофис, припомня изданието.

КАДЪР: Екс/@cinebreakfr

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