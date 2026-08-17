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Искра Донова играе над 10 персонажа в първия си моноспектакъл

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Искра Донова на първата репетиция Снимка Гергана Дамянова

Искра Донова влиза в главната роля в новата театрална постановка “Момичета и момчета” на Младежки театър “Николай Бинев”. Тя ще изиграе над десет персонажа съвсем сама на сцената, като ще покаже психологическата дълбочина и емоционални нюанси, вплетени в един-единствен женски образ.

Пиесата е на британския писател Денис Кели и е поставяна в Лондон, Ню Йорк, Париж, Австралия, а на българска сцена е под режисурата на Петър Кауков. Спектакълът представя темите за любовта, семейството и крехкото равновесие между двама души – за силната душевно жена и силния физически мъж.

Искра Донова на първата репетиция Снимка Гергана Дамянова

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