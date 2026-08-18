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Красимир Недев - най-добрият певец сред адвокатите, празнува на мотора

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Красимир Недев

Юбилей на път и с любимата жена ще посрещне своя рожден ден юристът и член на Висшия адвокатски съвет Красимир Недев.

Известният столичен адвокат неочаквано се оказа на 60 години. В какъв ритъм ще опише този юбилей, все още е тайна за близките му, но ще има песен в негово изпълнение задължително! В приятелския му кръг има много обичани български певци, които ценят не само прецизността му на юрист, но и артистичния талант на Красимир Недев. Особено уменията му с акустичната китара.

От “24 часа” наздраве и само песни в мажорни акорди!

Красимир Недев
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