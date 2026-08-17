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Христо и Цветина Пъдеви за първи път заедно на сцената след сватбата си

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Христо и Цветина Пъдеви преди време на церемонията на “24 часа” “Достойните българи” СНИМКА: “24 ЧАСА”

За първи път вече като официално семейство след сватбата си актьорите Христо Пъдев и съпругата му Цветина ще си партнират заедно на сцената. Те ще са едни от водещите на благотворителния фестивал “Нощ на Ангелите”, който събира на едно място редица артисти, музиканти, доброволци в подкрепа на хора, които имат здравословни проблеми и нужда от помощ.

Фестивалът ще се проведе между 11 и 13 септември на Гребната база в Пловдив. Семейство Пъдеви ще са водещи в един от дните, а в другите ще бъдат Димитър Рачков и Николаос Цитиридис.

Благотворителният фестивал “Нощ на Ангелите” събира на едно място редица артисти, музиканти, доброволци в подкрепа на хора, които имат здравословни проблеми и нужда от помощ.
Благотворителният фестивал “Нощ на Ангелите” събира на едно място редица артисти, музиканти, доброволци в подкрепа на хора, които имат здравословни проблеми и нужда от помощ.

В музикалната програма на 11 и 12 септември на сцената ще излязат Графа, група “Молец”, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Мона, “Керана и Космонавтите”, Владимир Зомбори и др. Освен това ще има традиционен благотворителен арт- и занаятчийски базар, спортни турнири, активности и игри. Предвидени са и музика, танци и артработилници за деца и възрастни.

За пет години, откакто е създадена благотворителната инициатива, вече са събрани близо 1,5 млн. лева за над 40 каузи за лечение.

Христо и Цветина Пъдеви преди време на церемонията на “24 часа” “Достойните българи” СНИМКА: “24 ЧАСА”
Благотворителният фестивал “Нощ на Ангелите” събира на едно място редица артисти, музиканти, доброволци в подкрепа на хора, които имат здравословни проблеми и нужда от помощ.

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