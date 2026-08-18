Мариус Куркински като ангел каца при Владо Пенев и Деян Донков

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Новият филм “София” събира на снимачната площадка и Койна Русева, Стефка Янорова и Ани Пападопулу

В необичайна роля влиза актьорът Мариус Куркински - на ангел, попаднал случайно сред хората в града. Този път той не излиза на театралната сцена, а се завръща в киното. Снимките на новия български игрален филм “София” вече започнаха.

Лентата отново събира актьора с режисьора и сценарист Димитър Радев, като преди 4 години двамата направиха документалния филм “До Мариус и назад”.

Във фентъзи драмата с криминална нишка Куркински влиза в образа на ангела Рафаил, който не успява да предотврати смъртта на Васил и след това започва свое разследване на живота му, търсейки следите от добро, които човекът е оставил след себе си. Лентата отново събира актьора с режисьора и сценарист Димитър Радев на снимачната площадка. Снимка: Георги Палейков

Сюжетът представя на пръв поглед шест несвързани истории с различни главни герои. Общата нишка помежду им обаче е озовалият се сред хората на съвременния град ангел - Мариус Куркински, който участва във всяка история. Срещите му с хората разкриват пред него сложността на човешките отношения - любовта и самотата, вината и прошката, болката и способността да продължиш напред.

В останалите роли влиза силен актьорски състав - Деян Донков, Койна Русева, Стефка Янорова, Владимир Пенев, Анастасия Ингилизова, Ана Пападопулу и други. (24часа)