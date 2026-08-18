Полицай, пътувал в линейката с Тупак: Той отказа да разкрие кой е стрелецът, обеща да си отмъсти (Снимки)

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Последните думи на Тупак на път за болницата: „Ние ще се погрижим за това."

Процесът срещу бившия гангстерски лидер Дуейн „Кийф Дий" Дейвис за убийството на рап легендата Тупак Шакур започна в Лас Вегас близо три десетилетия след престъплението. В първия ден на съдебното дело прокуратурата го представи като човекът, организирал нападението като акт на отмъщение, съобщи Би Би Си.

Дейвис, който днес е на 63 години, е обвинен в убийството на Шакур. Според обвинението той не е бил човекът, натиснал спусъка, но е организирал стрелбата.

„Нека бъдем ясни – Дуейн Дейвис не е натиснал спусъка. Но той е планирал стрелбата в отмъщение за побоя над племенника си", заяви пред съдебните заседатели главният заместник-окръжен прокурор Бину Палал.

Според прокуратурата ключово доказателство по делото са собствените изказвания на Дейвис, включително мемоарът, който той е съавторствал и публикувал през 2019 г. В него той описва подробно събитията около нощта на убийството.

Защитата обаче определя версията на обвинението като „измислица" и твърди, че делото е резултат от разследване, белязано от сериозни пропуски в продължение на десетилетия.

Адвокатът на Дейвис Майкъл Санфт постави под въпрос доказателствата, събрани толкова години след престъплението.

„Какви факти имат след 30 години?" – попита той съдебните заседатели.

Какво се случи с Тупак Шакур

Тупак Шакур беше прострелян на 7 септември 1996 г. в Лас Вегас, след като присъства на боксовия мач между Майк Тайсън и Брус Селдън. Рапърът пътувал в автомобил, когато до него спрял друг автомобил и от него били произведени няколко изстрела.

Шакур, който тогава е само на 25 години, почина шест дни по-късно от получените рани.

Сред първите свидетели в процеса беше бившият служител на полицията в Лас Вегас Гари Дейл. Той разказа, че е пътувал с Шакур в линейката след стрелбата.

По думите му рапърът отказал да даде информация за нападението или да посочи кой го е застрелял. Според свидетеля Шакур казал: „Ние ще се погрижим за това."

В основата на обвинението стои конфликт между две от най-известните улични банди в САЩ – Bloods и Crips, както и съперничеството между хип-хоп сцените на Източното и Западното крайбрежие.

Прокуратурата твърди, че часове преди стрелбата племенникът на Дейвис – Орландо Андерсън – е участвал в сбиване с Шакур в Лас Вегас.

Според обвинението Дейвис е решил, че нападението срещу племенника му не може да остане без отговор. Прокурорите го описват като „командира на място", който е наредил убийството.

Те твърдят още, че Дейвис е предал оръжието на Андерсън, който впоследствие е стрелял по автомобила на Шакур.

Защо делото остана неразкрито толкова дълго

Убийството на Шакур се превърна в едно от най-известните неразкрити престъпления в историята на хип-хопа. В продължение на близо 30 години не беше повдигнато обвинение.

Прокуратурата обясни, че страхът и неписаните правила в гангстерската среда са попречили на свидетелите да разговарят с полицията. Според обвинението в този свят „мълчанието означава оцеляване".

В същото време близки до Шакур и членове на неговия антураж през годините са обвинявали полицията, че първоначално ги е третирала като заподозрени и не е проследила важни следи.

Разследването получи нов тласък след публичните изказвания на Дейвис и публикуването на мемоара му през 2019 г.

В книгата той твърди, че е бил пътник в автомобила, от който е стреляно по Шакур. Дейвис също така посочва, че е дал оръжието на племенника си Орландо Андерсън.

Защитата настоява, че книгата не трябва да бъде използвана като доказателство, тъй като съдържанието ѝ е частично измислено с търговска цел. Съдията обаче разреши на прокуратурата да я представи пред съда.

Адвокатите на Дейвис твърдят още, че разследването е било „предубедено, небрежно и непълно". Според тях част от полицейските доклади са изчезнали, доказателствата са спорни, а някои свидетели са променяли показанията си през годините.

Защитата поставя под съмнение и надеждността на свидетелите, като твърди, че някои от тях са имали криминално минало или финансови мотиви, както и че са били повлияни от медиите или от информация, предоставена им от разследващите.

Дейвис отрича да е извършил убийството и пледира невинен. Съдебният процес се очаква да хвърли нова светлина върху една от най-известните мистерии в историята на американската музика.

Прокурорските и защитните пледоарии по делото за убийството на Тупак Шакур започнаха в понеделник след седмица, посветена на избора на съдебни заседатели. През следващите няколко седмици се очаква пред съда да дадат показания свидетели, експерти и разследващи. Възможно е сред тях да има и известни личности.

Прокуратурата твърди, че Дуейн „Кийф Дий" Дейвис е осигурил оръжие и е организирал два автомобила, които потеглили към клуб в Лас Вегас. Единият от тях е бил бял Cadillac, в който пътували още трима мъже, сред които и племенникът на Дейвис – Орландо Андерсън.

Според главния заместник-окръжен прокурор Бину Палал първоначално мъжете възнамерявали да вземат алкохол и да се върнат на Las Vegas Strip, за да продължат вечерта си.

По пътя обаче те попаднали на колона от автомобили и забелязали Тупак Шакур и съоснователя на Death Row Records Марион „Сюдж" Найт в един от тях.

Палал твърди, че именно тогава Дейвис и останалите в Cadillac-а решили да направят обратен завой и да се изправят срещу Шакур и Найт.

Според прокуратурата Дейвис, който седял на предната пасажерска седалка, подал пистолет на Андерсън. Твърди се, че той произвел изстрелите по автомобила на Шакур.

Една от свидетелките по делото – Ингрид Стоукс – разказа пред съда какво е видяла в нощта на стрелбата.

Стоукс заяви, че тя и приятелките ѝ обикаляли с автомобил из Лас Вегас, когато случайно се срещнали с Найт и Шакур.

Една от приятелките ѝ познавала Найт и той предложил жените да ги последват до клуб. Те потеглили заедно, но по време на пътуването Стоукс забелязала автомобил, който се движел зад тях.

„Имаше кола зад нас, която се опитваше да застане пред нас", разказа тя пред съдебните заседатели.

В един момент жените спрели на светофар и решили да сменят шофьора, тъй като били притеснени от поведението на другия автомобил.

„Бяхме навели глави и сваляхме коланите, когато чухме изстрелите", свидетелства Стоукс. „Всички полудяха."

Свидетелските показания са част от опита на прокуратурата да възстанови пред съдебните заседатели последните минути преди стрелбата по автомобила на Шакур – събития, които остават в центъра на делото почти 30 години след смъртта на рапъра.