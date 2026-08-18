„Гардиън“: Изборът на Бургас за домакин на „Евровизия“ изненада мнозина, дори Дара

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Музикалният конкурс „Евровизия" догодина няма да се проведе в столицата на страната София, а в Бургас. Тази новина озадачи някои българи, като изненадата си не скри дори българската победителка в тазгодишното издание Дара, отбелязва британският всекидневник „Гардиън".

Решението беше обявено от българските власти миналата седмица. Морският град на Черно море, който има около 200 000 жители, за първи път ще приеме международния музикален конкурс.

Самата Дара признава, че изборът на Бургас я е изненадал.

„Наистина съм изненадана. Мисля, че БНТ ще свърши страхотна работа с организирането на цялото шоу. Имам пълно доверие на телевизията. Ако са избрали Бургас, вероятно Бургас е по-добрият вариант", коментира Дара .

През пролетта във Виена Дара стана първият български представител, спечелил „Евровизия". Тя триумфира с енергичната парти песен „Bangaranga".

Конкурсът тази година беше белязан и от бойкот, след като Ирландия, Испания, Нидерландия, Словения и Исландия отказаха участие заради присъствието на Израел.

След победата на Дара кандидатури за домакинство на „Евровизия 2027" подадоха четирите най-големи български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. В последния етап до надпреварата останаха столицата и Бургас.

София дълго време изглеждаше като фаворит заради статута си на столица и основен международен транспортен и туристически център на страната. В крайна сметка обаче изборът падна върху Бургас, който ще има възможността да представи България пред милиони зрители по света.

Разположен на южното крайбрежие на Черно море, на около 400 километра източно от София, Бургас е по-близо до Истанбул, отколкото до българската столица.

Сгушен между три езера и Черно море, градът има развита туристическа индустрия и е популярна морска дестинация сред българските и чуждестранните туристи. Същевременно там се намира второто по големина пристанище в България и най-голямата нефтопреработвателна рафинерия в Южна Европа, които съставляват значителна част от промишлеността на града.

По-рано тази година Бургас беше домакин на финала на първия етап от „Джиро д'Италия 2026" – италианското колоездачно състезание, сравнявано по мащаб с „Тур дьо Франс".

Домакинството на „Евровизия" вероятно ще даде допълнителен тласък на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.

Подготовката за големия финал на „Евровизия 2027" вече започна около „Арена Бургас". Залата, завършена през 2023 г., разполага с капацитет за около 15 000 зрители и ще има задачата да приеме едно от най-мащабните музикални събития в Европа.

Съпътстващите събития на „Евровизия" ще се проведат в центъра на Бургас и в Морската градина – най-големият обществен парк в града, разположен непосредствено до Черно море. Мястото е сред любимите на местните жители за разходки, срещи и прекарване на свободното време, пише изданието.